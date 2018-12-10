無照超載撞護欄 女童拋飛國道

2018年12月10日 04:11 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

國道1號北上138公里苗栗銅鑼路段9日清晨發生死亡車禍，無照駕駛的李姓男子超載5大1小，疑因變換車道操作不慎，高速撞擊內側護欄後，與小貨車碰撞，造成3死6傷慘劇。肇事的李男曾在臉書上炫耀無照，上月才因不服取締衝撞警車，卻仍無視交通法規無照上路，賠上3條寶貴生命。

其中，罹難的2歲女童生母僅17歲，國中時未婚生女，半工半讀與家人共同撫養女兒，她與友人乘另部車同到台中遊玩，沒想到回程時未與女兒同車，母女倆天人永隔，她聽聞女兒噩耗泣不成聲，哭到昏厥。

警方調查，肇事的22歲李男，上月因懸掛失竊車牌不服取締，竟騎機車衝撞警車，遭依竊盜罪及妨害公務罪送辦，竟再無照開著父親的車，與友人開車載11人到台中用餐、看夜景，回程時疑似變換車道不慎，擦撞內側護欄後碰撞小貨車，李男車上副駕駛座16歲江姓少年及左後座的2歲女童當場被拋出車外，江頭顱破裂慘死，女童送醫傷重不治。右後座16歲徐姓男子送醫無生命跡象，家屬昨下午1時放棄急救。

國道警方昨清晨4點26分獲報趕往事發地點，現場車體碎片、零件四散，肇事車輛車頭全毀、引擎卡在內側護欄裡。苗栗縣消防局也派出銅鑼、苗栗和三義分隊前往搶救。警方發現，車禍發生時江姓少年及被後座乘客抱著的女童都未繫安全帶。

肇事李男與另2名乘客僅受輕傷，被撞貨車的25歲周姓駕駛表示，他從台中往苗栗批魚貨，原行駛中間車道，但突被白車碰撞，幸好周男與車上54歲林男輕傷、49歲廖男左腿骨折。雙方均未酒駕。

國道員警表示，將針對李男開出無照駕駛、前方未繫安全帶、超載、未設置嬰兒座椅等4張罰單，可處1萬3500元以上的罰鍰，至於女童母親是否涉有刑事責任，需由檢察官認定。

(中國時報)