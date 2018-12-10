准假怕他自演跑馬 同步通知境管

涉嫌性侵的導演鈕承澤，北檢要求他今早到庭應訊。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

遭控性侵的知名導演鈕承澤，台北地檢署上周五擬傳喚他說明，但他突以情緒不穩為由，委請律師請假，北檢雖准許鈕請假，改於今早傳喚鈕，但檢方也「出招」，以鈕為知名導演，在兩岸三地電影圈有豐沛人脈，基於辦案需要，當天同步先對鈕實施境管通知，防範他離境。

據了解，檢方上周訊問被害人及證人後，事證對鈕不利，預料今訊問鈕後，會諭令交保等強制處分，並正式對他限制出境。　對於鈕承澤剪平頭赴警局應訊，外界質疑鈕藉此躲避驗毒，檢警透露，目前尚無事證顯示鈕吸毒，但會進一步了解。

鈕承澤被控在11月間，邀約他執導電影「跑馬」劇組工作人員，到他工作室喝酒聊天，利用與被害人獨處機會對她性侵，被害人事後驗傷報警處理。

警方通知鈕到案說明時，鈕一度未出面，直到檢方表示不排除拘提他後，鈕才於7日早上向警方說明。據了解，鈕承認有親吻摟抱，並稱被害人拒絕就停手，否認性侵，但檢警依照性侵案偵辦流程，已對鈕採集唾液等生物跡證，將與被害人身上跡證進行DNA比對。

北檢原定7日下午4時傳喚鈕，同時傳喚被害人比對證詞，結果鈕以「頭被攝影機砸到」情緒不穩為由，委請律師請假。

為此，檢方除繼續訊問被害人外，臨時決定傳喚2名陪她提告的證人，庭訊共計7小時，鞏固案情，被害人除證述案發情況，也提供當天在鈕工作室的人員名單、鈕案發後的道歉訊息等事證。另證人也證述，被害人事發後，情緒起伏甚大，身心受創，相關事證均對鈕不利。

檢方考量鈕在兩岸三地電影圈具有豐沛人脈，基於案件後續偵辦，審酌未訊問鈕前，無法對他限制出境，因此在7日下午同意鈕請假時，也同步通知境管局、海巡署先對鈕實施境管通知，防範其離境。

(中國時報)

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