陳金德兼職 公懲會速審判申誡

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中國時報
／台北報導

宜蘭縣代理縣長陳金德因任職高雄市政府環保局長及高雄市副市長期間，分別兼任「白馬花園屋」民宿及「長安文創」負責人，遭監察院彈劾，移送公務員懲戒委員會，並罕見請求公懲會「速審速決」，以正官箴。公懲會審理後，認定陳違法失職事證明確，判決申誡。

陳金德2013年2月5日至隔年12月24日擔任高雄市環保局長，隨後擔任高市副市長至2016年9月11日，但陳曾於2011年4月辦理白馬花園屋民宿營業登記，2012年11月登記為「長安文創」負責人，監察院認為，陳任公職期間，兼任2家營利事業負責人，違反公務員禁止經營商業規定，9月中旬彈劾，移送公懲會審理。

監院並以陳身為機關正副首長，言行舉止動見觀瞻，卻未能謹守法律規定，請求公懲會速審速決，依法懲戒，以正官箴。

事後陳槓上監委，指公務員兼職情形，全台有1000多人，質疑監院在九合一大選前的敏感時刻通過彈劾，彈劾具有「針對性」。

陳辯稱，他任公職前為謀生計，登記經營民宿，2013年2月獲聘擔任高巿環保局長，曾請友人詢問宜蘭縣政府能否變民宿負責人，他剛接新職，業務繁忙，疏而未追蹤後續程序，並無實際經營民宿。另他只是單純投資長安文創，未實際經營，沒領費用、酬勞，加上公務繁忙，忘記在該公司擔任董事。

公懲會指出，公懲會對於公務員違法兼職案件，公務員是否實際參與公司經營及有無領取報酬，並不得免責，僅可作為處分輕重參考，陳金德兼職違法失職事證明確，審酌陳金德於卸任公職前，民宿即辦理註銷登記，且未曾受領文創公司酬勞，判決申誡。

(中國時報)

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