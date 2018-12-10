移工請同鄉顧男嬰 疑施虐命危

新北市三重區驚傳疑似保母虐嬰案，一名7個月大的男嬰疑遭保母施虐，有腦顱內出血情形，警方及社會局介入調查，並將印尼籍保母帶回偵訊。（高彥哲攝）

友善列印
中國時報
高彥哲、／綜合報導

一對印尼籍移工夫婦將7個月大男嬰，託同鄉保母照顧，保母疑因男嬰半夜不睡哭鬧，對男嬰施虐，9日將男嬰送至萬芳醫院急救，院方因男嬰腦顱內出血，緊急進行開腦手術，目前男嬰仍未脫離險境，三重警方晚間逮捕保母，保母供詞反覆，警方漏夜調查。

警方調查，男嬰父母都是印尼籍移工，住在新北市土城區，父親是工地工人，母親在北市文山區工作，她曾因工作簽證逾期遭查獲，但懷孕未遣送出境，7個月前產下男嬰，2人除男嬰外，另育有3歲男童，已被緊急安置。

本月2日，男嬰母親在印尼同鄉的LINE群組裡發問「誰會帶小孩？」31歲印尼籍逃逸移工莎莉私訊男嬰母親，雙方約定每月育嬰費用1萬4000元，每天要視訊看小孩。但男嬰母親在5日看過孩子視訊後，保母只傳送孩子的照片，讓她覺得不對勁。

9日清晨5時，男嬰母親接到保母來電「兒子狀況好像有點問題，快過來看看」男嬰父母趕到台北橋捷運站附近保母住處，發現男嬰身體冰冷，昏睡叫不醒，帶男嬰與保母至萬芳醫院急救，保母藉詞兔脫。院方因男嬰腦顱內出血、後背部嚴重瘀撞傷，懷疑是家暴事件，通報轄區文山二警分局。北市警方因案發地在新北市，將虐嬰案及逃逸移工的男嬰母親一併送交新北市警三重分局調查。

三重警方9日下午前往保母莎莉住處查緝，但莎莉已不見蹤影，警方搜索後，發現她躲在另名印尼逃逸移工居住的隔壁套房內，立即將她帶回偵訊。

莎莉供稱，男嬰因半夜不睡覺一直哭鬧，吵得她無法入睡，才會施暴，隨後又改口沒有凌虐，男嬰傷勢是她發現男嬰沒有生命跡象，壓男嬰臉頰、大腿做人工呼吸及按摩造成。警方認為她說詞避重就輕，正深入調查男嬰受傷的確切原因。

(中國時報)

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