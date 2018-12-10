華為贊助挨批 新北市稱合法都歡迎

2018年12月10日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北歡樂耶誕城開城後，吸引各地觀光客湧入，民進黨立委蘇巧慧9日在臉書發文，質疑活動竟然接受副董事長遭逮的大陸「華為」公司贊助，「已不是荒謬二字可以形容」。新北市觀光旅遊局長陳國君回應指出，其實包含中央部會、或其他地方政府舉辦的大型活動，都有大陸品牌贊助，新北市並非特例，只要符合法律，市府都歡迎。

大陸品牌贊助非特例

蘇巧慧在臉書指出，華為由於具有竊取情資、資安外洩的重大國安疑慮，美國、日本、紐西蘭、澳洲、英國與部分歐盟國家，都已經禁止，或者正研議禁止政府與國內電信商採購大陸電訊設備大廠華為的產品，甚至計畫全面根除已建置的華為設備。

蘇巧慧說，新北市政府卻連續3年接受華為公司贊助，「試問來自中國的華為與抖音（TikTok），究竟是給新北市政府多少贊助，才能夠有這種直接現身在公部門建築門面的頂級待遇？」

蘇巧慧質疑，當全球以戒慎恐懼之姿面對大陸華為所帶來的資安風險，新北市政府卻公然接受其大力贊助，卻用耶誕城為華為營造正面形象，「已不是荒謬二字可以形容。」

網友反酸蘇應關掉fb

蘇巧慧的發文也引起網友留言筆戰，有網友反酸，「照這個邏輯，其實蘇巧慧委員應該關掉Facebook粉專，因為Facebook之前出賣使用者個資，立委帶頭避免國安危機」；也有網友認為，華為花錢買廣告，與資安問題無關，不認同意識形態的發文。

陳國君表示，只要符合中華民國法規，國內或國際品牌贊助活動，市府都非常歡迎，且不只新北市的活動，包括中央和各地方政府活動，國際贊助都很常見，只要合法都沒問題。

羅智強稱綠只會抹紅

準台北市議員羅智強晚間也在臉書批評蘇巧慧「真的是笑死人」，她以為民進黨2018年大敗，所以現在是國民黨執政當總統嗎？華為有國安疑慮，那蔡英文把華為抓起來啊！怎麼還審核通過讓華為來台灣賺錢。

羅智強還諷刺說，難道國家安全是由地方政府來決定的？「這個沒骨氣的蘇巧慧以及不爭氣的民進黨，除了抹紅，好像真的不知道如何執政啊！」

(中國時報)