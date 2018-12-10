新聞透視－操作意識形態 教訓還不夠嗎

2018年12月10日 04:11 中國時報 譚宇哲 、 林金池

華為企業資安引發全球疑慮，如果新北歡樂耶誕城使用華為網路、基地台設備，蘇巧慧提出警訊並不為過，但看到贊助廣告就反彈，根本就是「看到黑影就開槍」，新北市選出這種只問立場、不問是非的立委，可說是市民的悲哀！

新北市觀光局打造的歡樂耶誕城，創意備受好評，吸引國際觀光客到訪，能吸引到國際企業的廣告贊助，台灣人應該引以為傲，但形象廣告不等於資安，蘇巧慧卻是「逢中必反」，刻意操作意識形態對立，心態可議。

按照蘇的邏輯，新北歡樂耶誕城有華為廣告就代表荒謬，蘇委員要不要更有正義感，乾脆發個英文版通報國際，質疑華為廣告贊助「世界通訊大會」MWC有問題？順便也批評足球巨星梅西怎能替華為產品代言？看看是妳有先見之明，還是貽笑大方！

如果蘇委員認為華為等大陸廠商居心叵測，請立刻邀集同黨立委提案立法，要求政府全面禁止販售華為手機，其他OPPO、小米等大陸品牌，以及大陸製造的產品也順便封殺，品牌手機賣不出去，台灣供應鏈倒閉，難道這就是愛台灣的表現嗎？

其次，歡樂耶誕城招商活動由得標廠商TVBS執行，與新北市府無關，廠商合法招商，華為合法形象廣告也不是資訊產品，請問蘇委員有什麼好置喙？難道又要把抹黑、抹紅的選舉招數硬套在新北市府上嗎？

選舉結束，民進黨慘敗，證明民眾厭惡意識形態的操作，面對多數民意，蘇委員有再多的不甘，也只能謙卑接受。

如果不懂檢討，一昧刻意煽動、製造對立，意圖創造最大政治利益，恐怕適得其反，未來勢必兵敗如山倒。

(中國時報)