陸要求撤銷孟晚舟逮捕令

2018年12月10日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 呂佳蓉、／綜合報導

華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕一事，大陸外交部副部長樂玉成昨緊急召見美國駐陸大使布蘭斯塔德，就美方無理要求加方拘押在加拿大溫哥華轉機的孟晚舟提出嚴正交涉和強烈抗議，並要求美方立即撤銷對孟的逮捕令，陸方將視美方行動作出進一步反應。

樂玉成指出，美方所作所為嚴重侵犯大陸公民的合法、正當權益，性質極其惡劣。陸方對此堅決反對，強烈敦促美方務必高度重視陸方嚴正立場，立即採取措施糾正錯誤做法，撤銷對大陸公民的逮捕令。陸方將視美方行動作出進一步反應。

事實上，樂玉成8日晚間已召見加拿大駐陸大使麥家廉，針對此事提出嚴正交涉和強烈抗議。陸方強烈敦促加拿大立即釋放被拘押人員，切實保障當事人的合法、正當權益，否則必將造成嚴重後果，加方要為此承擔全部責任。

樂玉成指出，加拿大以應美方要求為由，將在加拿大溫哥華轉機的大陸公民拘押，嚴重侵犯大陸公民的合法、正當權益，於法不顧，於理不合，於情不容，性質極其惡劣。

中國人民大學美國研究中心主任時殷弘表示，通過外交部副部長表示嚴正抗議，表示大陸相當憤怒，但外交部並未對美公開說出嚴正的話，代表孟晚舟被逮的重要性可能不及於陸美談判90天的重要性，所以目前大陸外交部對外表示還是較為克制，背後有更多考量。

加拿大總理杜魯道的前外交政策顧問、渥太華大學教授帕利斯9日表示，北京的威脅不管用，因為在民主制度下的加拿大，政府不能指揮法庭。

加拿大前駐陸大使趙樸日前表示，一邊是簽有引渡協議的美國，另一邊則是財大勢大的科技巨擘華為，加拿大不但成了夾心餅乾，而且還可能遭到大陸方面的報復。

(中國時報)