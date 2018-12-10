2018年12月10日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

美國發起對大陸5G領航者華為的國際「包圍網」，澳洲、紐西蘭、英國抵制華為後，日本「讀賣新聞」日前稱，擔心發生情報洩漏以及遭到網路攻擊，日本政府預計最快10日修改內部採購規定，禁止採購華為和中興通訊製造的電信產品。大陸駐日使館發文表示嚴重關切以及強烈反對，表明此舉不利雙方經濟合作。

「讀賣新聞」日前引述一名日本政府消息人士披露，日本政府預計10日修訂關於政府採購的內部規則。為避免激怒大陸，日本不太可能直接點名這兩家公司，但華為與中興將是禁止對象。

對此，大陸駐日本使館網站7日發新聞稿指出，「12月7日，部分日本媒體報稱日本政府擬以國家安全為由，禁止政府機構採購華為、中興公司產品，我們對此表示嚴重關切」。

文章強調，沒有任何證據表明華為、中興產品存在安全風險。全世界許多發達國家都在使用華為和中興的設備，華為和中興不僅產品在日本市場和日本用戶中擁有良好聲譽，而且每年進口大量日本產品，聘用諸多當地員工，為日本經濟做出重大貢獻。

文章指出，大陸法律法規沒有授權任何機構可以通過通信企業預裝後門、竊聽或間諜裝置，大陸企業也一直遵守國際規則和當地法律，如日本政府以國家安全為由限制政府機構和本國企業採購使用大陸相關企業產品，則涉嫌針對特定國家特定企業採取歧視性做法，不僅不利於日本吸引外資，也不利於雙方經濟合作，「我們對此表示強烈反對」。

(中國時報)