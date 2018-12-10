陸批不利經濟合作

外傳日本政府擬限制採購華為產品，消息一出，引來大陸駐陸使館發文表達強烈反對。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國發起對大陸5G領航者華為的國際「包圍網」，澳洲、紐西蘭、英國抵制華為後，日本「讀賣新聞」日前稱，擔心發生情報洩漏以及遭到網路攻擊，日本政府預計最快10日修改內部採購規定，禁止採購華為和中興通訊製造的電信產品。大陸駐日使館發文表示嚴重關切以及強烈反對，表明此舉不利雙方經濟合作。

「讀賣新聞」日前引述一名日本政府消息人士披露，日本政府預計10日修訂關於政府採購的內部規則。為避免激怒大陸，日本不太可能直接點名這兩家公司，但華為與中興將是禁止對象。

對此，大陸駐日本使館網站7日發新聞稿指出，「12月7日，部分日本媒體報稱日本政府擬以國家安全為由，禁止政府機構採購華為、中興公司產品，我們對此表示嚴重關切」。

文章強調，沒有任何證據表明華為、中興產品存在安全風險。全世界許多發達國家都在使用華為和中興的設備，華為和中興不僅產品在日本市場和日本用戶中擁有良好聲譽，而且每年進口大量日本產品，聘用諸多當地員工，為日本經濟做出重大貢獻。

文章指出，大陸法律法規沒有授權任何機構可以通過通信企業預裝後門、竊聽或間諜裝置，大陸企業也一直遵守國際規則和當地法律，如日本政府以國家安全為由限制政府機構和本國企業採購使用大陸相關企業產品，則涉嫌針對特定國家特定企業採取歧視性做法，不僅不利於日本吸引外資，也不利於雙方經濟合作，「我們對此表示強烈反對」。

(中國時報)

陸要求撤銷孟晚舟逮捕令 後果嚴重 新華社嗆加負全責

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。