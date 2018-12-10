後果嚴重 新華社嗆加負全責

加拿大未經審判定罪，就給孟晚舟戴上手銬、腳鐐，大陸官媒要加方承擔全部責任。圖為孟晚舟（右）7日在溫哥華法院出席保釋庭的繪畫示意圖。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

大陸華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕，大陸新華社、《人民日報》兩大官媒昨齊發聲批評，加拿大作法是對陸加關係的嚴重損害，甚至未經審判定罪就給孟戴上手銬、腳鐐，要加方承擔全部責任；並直言，陸方絕不怕事，加方只有糾正錯誤，才能避免付出沉重代價。

大陸新華社9日發表「中國公民合法權益不容侵犯」評論指出，從法律上講，孟晚舟並未違反加拿大法律，加方卻偏聽偏信美國一面之詞，在孟晚舟轉機之時抓人，於法於理於情不容。眾所周知，美方一貫讓其國內法淩駕於國際法之上，「長臂管轄」的霸道行徑早已為國際社會所詬病。但加拿大卻置國際規則於不顧，唯美國馬首是瞻，為美國霸道做法埋單。

評論稱，「加拿大是常把人權放在嘴邊的國家，但在孟晚舟事件中，不分青紅皂白就抓人，將過境轉機的中國公民拘押，嚴重侵犯中國公民的合法、正當權益。」

評論強調，加拿大做法性質極其惡劣，是對陸加關係的嚴重損害。奉勸加方不要執迷不悟，立即釋放被拘押人員，切實保障當事人的合法、正當權益。否則必將造成嚴重後果，加方要為此承擔全部責任。

《人民日報》則評論稱，加國警方竟然在未經審判定罪的情況下，完全無視法的精神，作出有罪推定選擇，給當事人戴上手銬、腳鐐。「無端把一位中國公民作為重刑犯人對待，粗暴踐踏其基本人權，侮辱其人格尊嚴，這哪裡是一個文明國度所應有的做法？」

評論強調，「中方不會惹事，但是也決不怕事，誰也不要小看中國的信心、意志和實力。加拿大方面只有糾正錯誤，立即停止侵犯中國公民合法、正當權益，給中國人民一個應有的交代，才能避免為此付出沉重的代價。」

(中國時報)

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