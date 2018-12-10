通俄門調查 川普陷圍攻泥淖

美國總統川普（右）去年7月任命凱利（左）擔任白宮幕僚長，當時兩人關係不錯，如今卻已「此情可待成追憶」。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

2016年美國總統大選「通俄門」調查進入最後收網階段。美國媒體解讀，儘管總統川普不斷駁斥指控，或是採取故意無視、轉移目標或降低對手公信力等應對策略，但隨著特別檢察官穆勒主導的調查行動不斷深入，川普身邊的親信也逐個淪陷。即使川普擅長編織「另類事實」，一場艱困的「圍攻戰」勢已無法避免。

婚外情 違法付封口費

穆勒團隊與紐約南區聯邦檢察官7日公布川普前私人律師柯恩與前競選總幹事曼納福特的調查備忘錄。文件顯示，曼納福特多次就接觸俄方人士等情事說謊；檢察官也首度證實，柯恩在「一號人物」（Individual-1，即川普的代號）指示下，違法支付2筆「封口費」給曾與川普發生婚外情的女性。

對此，川普8日發布一連串推文，分別宣布白宮幕僚長凱利去職、駁斥檢方公布的新證據，還在前盟友法國總統馬克洪的傷口上灑鹽，稱應該終止「荒謬可笑又極度昂貴的巴黎氣候協議」。他在推文中呼籲，「獵巫行動該結束了」、「通俄純屬幻想，也沒有明確證據…我們經歷了這麼多事，花了數百萬元，結果沒有通俄。根本沒什麼好彈劾的！」

俄川普大樓 啟人疑竇

事實上，穆勒的調查範圍早已從川普幕僚通俄，擴大到去年5月川普開除聯邦調查局（FBI）局長柯米之後的妨礙司法案件。目前穆勒尚未公布任何顯示川普直接涉案的證據，不過前白宮國安顧問佛林、柯恩等人認罪並配合調查後，穆勒已掌握不少證詞與重要文件，近日檢察官也約談了剛被開除的凱利，川普很難輕易脫身。穆勒還發現，莫斯科川普大樓興建計畫在俄方企圖干預大選期間仍持續進行，柯恩曾就此事說謊，這也顯示川普的商業利益可能與俄方掛勾。

多項議題挑戰 川普頭大

華盛頓郵報報導，不少共和黨人士擔心，通俄門調查不僅將導致川普被國會彈劾，也可能把其他人拖下水。目前川普雖仍相信可以贏過對手，但面臨連串指控時，白宮沒有任何應對措施。

白宮前策略長巴農預測，「民主黨會把穆勒的報告當作武器」，由於川普的親信太樂觀，明年將有場長期「圍攻戰」）要打。

(中國時報)

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