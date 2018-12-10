紅色丹尼憂…黃背心暴力升級

2018年12月10日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

法國「黃背心」運動進入第4周。巴黎等大城市8日全都發起示威活動。圖為波爾多街頭穿黃背心的抗議者舉手就逮。（路透）

5月風暴VS.黃背心運動

黃背心抗爭歷時近1個月，被封為半世紀以來巴黎最嚴重的騷動，而上一次巴黎發生此等規模的暴亂，要回溯到1968年的學生運動「5月風暴」（Mai 68）。當年帶頭的學生領袖柯恩─班迪特（Daniel Cohn-Bendit）如今已是耄耋老者，他回顧過往，對黃背心運動暴力升級，表示這種現象令人憂懼。

5月風暴學生起義歷時53天，5月3日警察進駐巴黎大學，驅趕集會學生並封閉學校後，學生團體串連走上巴黎街頭，與警方爆發嚴重衝突，他們焚毀汽車，街道的鵝卵石被撬起當成攻擊警方的工具，幾波示威釀成近千學生受傷、近千人被捕。但這股動能也因此迅速外溢到巴黎以外各地的大專院校，形成全國性學運。

之後各大工會與共產黨等左傾黨派紛紛加入聲援，學運轉型為反對時任總統戴高樂的政治社會運動。他們發動全國大罷工，意圖逼退執政近10年的戴高樂。有軍方撐腰的戴高樂，在6月大選大勝，5月風暴的抗爭主力左翼則慘敗，暴亂正式落幕。

今年73歲的柯恩─班迪特，當年因政治立場加上髮色，而贏得「紅色丹尼」（Dany le Rouge）的綽號。如今柯恩─班迪特已成環保鬥士，戲稱自己已是「綠色丹尼」。馬克洪就任時，曾有意延攬他擔任環境部長，但遭柯恩─班迪特回絕；儘管如此，他對馬克洪的批判未曾稍減，認為政府的作為「不公不義分化民心」，導致官逼民反。

提起這兩場橫跨半世紀的騷亂，柯恩─班迪特認為二者不盡相同，差別在於「當年我們沒人對試圖談判的人發出死亡威脅」；他說，「我們正見證前所未見的極端暴力…如果暴力摧毀運動的成果，將會萬分可惜。」

(中國時報)