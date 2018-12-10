川普喬人事 幕僚長凱利將走人

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普近日展開競選連任前的人事布局，白宮和內閣都將大換血。白宮幕僚長凱利將於年底去職，駐聯合國大使、參謀首長聯席會議主席與攸關通俄門調查的司法部長也將出現新人選。

川普7日在白宮表示，將提名老布希總統時代的司法部長巴爾（William Barr）回鍋，取代代理部長惠特克。前任司法部長賽申斯因迴避「通俄門」調查惹怒川普，於11月期中選舉隔天「被辭職」，之後由惠特克暫代。他也點名現任國務院發言人、前福斯新聞主播諾爾特（Heather Nauert）接替海利任駐聯合國大使。

川普隔日接著宣布，他的最高軍事顧問、參謀首長聯席會議主席鄧福德職務將由陸軍參謀長麥利（Mark Milley）接任。他還說，「凱利年底會離職，我們會宣布他的接班人選，可能是代理缺，我會在這2天公布。」

一般預料，副總統彭斯的幕僚長艾爾斯（Nick Ayers）將取代凱利。有消息人士透露，川普6日晚上告訴幕僚：「別再打電話給約翰（凱利）了。打電話給艾爾斯。他是我的人。」

報導指，凱利上任後即展開鐵腕手段，包括限制人員進出總統辦公室、阻擋特定人士打電話到白宮等，2月傳出他替前白宮幕僚祕書波特的家暴案件護航，10月又與國安顧問波頓發生嚴重口角，加上外界盛傳他與第一夫人梅蘭妮亞有多次衝突，包括拒絕讓她的幕僚升遷、不公平對待她的幕僚、強迫她信任的助理離職，也成為他去職的導火線。

(中國時報)

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