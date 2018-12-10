台北馬拉松 首倡環保跑者

2018年12月10日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

2018台北馬拉松9日早上不畏風雨開跑，值得一提的是，這次北市府與國際綠色和平組織簽署合作備忘錄，共同推廣綠色永續馬拉松理念，推出「環保跑者」概念，也就是跑者可以自己選擇要不要領取紀念衫和完賽衣、秩序冊與完賽證明無紙化，另外補給站還提供水杯，減少使用塑膠杯或瓶裝水，連前導裁判騎乘的都是電動機車，這也是台北馬首次引進環保和減塑的概念。

今年台北馬共吸引2.7萬名跑者，市長柯文哲致詞時表示，參賽人數限定2.7萬人，代表賽事菁英化，日後還要爭取成為獲得國際田徑總會認證的第一個「市區馬拉松」；不僅如此，今年台北馬還有一個特色，就是環保，包括減少塑膠垃圾等。

環保局長劉銘龍也進一步表示，這次台北馬首度引進環保、減塑概念，不少跑者也都熱情響應，是一次很成功示範，環保局將延續這次經驗，推出「大型活動綠色環保指引」，讓市府各單位或民間舉辦這類活動時有所依循，讓台北市能成為環保永續示範城市。

全台近年來掀起路跑風潮，各地都舉辦大大小小路跑活動，但發放的紀念衫、完賽衣、比賽中使用的一次性水杯，都造成環境負擔。因此，北市府今年和國際綠色和平組織簽署合作備忘錄，推出「環保跑者」概念。

具體作法包括跑者可以依照自身需求，決定是否要領取紀念衫和完賽衣，秩序冊及完賽證明無紙化，另外，補給站提供2.5萬個環保杯給跑者使用，藉此取代瓶裝水。不只如此，原本前導裁判都騎乘油化機車，今年也改成電動機車。

今年跑者普遍對台北馬推動環保減塑反應良好，最後男子全馬組由衣索匹亞選手奪冠、女子組則是北韓選手拿下；半馬部分，男子組冠軍是大陸選手奪下，女子組則由我國好手傅淑萍將冠軍盃留在台灣。

(中國時報)