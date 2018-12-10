說故事校長黃俊傑 用愛陪孩子成長

友善列印
中國時報
／台北報導

台南市三村國小校長黃俊傑是「說故事校長」，他把想對學生說的話放在故事裡，故事內容要有梗，結局要引發孩子思考，甚至帶領孩子故事接龍，以培養創造力；然後開放上台分享，以培養發表力。他最近被教育部選為教育家典範人物。

讀師專時期的黃俊傑，夢想並不是做校長，甚至連做老師的興趣都沒有。畢業後，他被分發到彰化的偏鄉國小服務，看到許多弱勢家庭的孩子，因缺乏家人鼓勵與支持，大多對讀書、學習提不起興趣，促使黃俊傑反覆思考，怎麼做才能讓孩子產生學習動機？

他想起小時候，課堂上同學們若表現得好，老師會以說故事獎勵大家；一則平凡的故事，在老師口中瞬間化成了一部有聲音、有表情、充滿想像張力的動畫，故事中埋藏著隱喻，隱喻中堆砌出深遠的教育意義，帶領孩子走進一座名為「思考」的寶藏山，學習成為更好的人。

黃俊傑很羨慕那些會說故事的人，但他生性害羞、表達能力差，總是把一則好故事說得很「冷」。當老師之後說話的機會多了，表達能力變好了，但黃俊傑發現，自己有說教的毛病，學生聽了兩三句就開始分心，始終達不到功效。於是他開始訓練自己說故事，把想對學生說的話放在故事裡。

他從《小故事大道理》一類書籍中找靈感，生活趣聞、新聞事件、電影、小說，都蒐集成為故事分享。「龜兔賽跑」適合低年級小朋友聽，高年級來聽可就要翻白眼了，不同年級、年齡、性別、場合，信手拈來，他都有不同的故事可講。

黃俊傑說，說故事的時候，不能只照本宣科，要有表情、動作、情緒，要有高低起伏、有互動回應。說「雁行理論」的時候，強調團隊合作的重要；說「快魚法則」，闡述學習速度是致勝關鍵。

現在這位自認拙口笨舌的黃校長，已可說得一口好故事，校際間傳稱「最喜歡講故事的校長」，他喜歡這個稱謂，賣力演繹每一則故事的生動情節，因為台下有一群仰著小臉、專注聆聽的聽眾，為了他們，校長樂做一位最用心的說書人。

(中國時報)

台北馬拉松 首倡環保跑者 龍華科大辦學績效 傲視北台灣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。