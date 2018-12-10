龍華科大辦學績效 傲視北台灣

2018年12月10日 04:11 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

龍華科技大學8日歡度49周年校慶，校長葛自祥表示，學校連年獲得教學卓越計畫及典範科大計畫獎勵，今年更獲得高教深耕計畫逾1億元，同時也爭取到教育部「產業菁英訓練示範基地」、「優化技職校院實作環境」等計畫，獎補助款累積近8千萬元，辦學表現是台中以北私立科大第一名。

龍華科大今年喜迎建校49周年，嶄新落成的「孫陳淑娟圖書館」在8日校慶當日剪綵啟用，校園同時舉行「龍華我最神－創意嘉年華啦啦舞競賽」、校慶園遊會等各式活動，而校內藝文中心也正展出「書．心畫」柯志正書法陶瓷個展，為一系列校慶活動增添藝文氣息。

教育部常務次長林騰蛟肯定龍華科大能夠連續多年獲得教育部各項計畫補助，印證該校秉持高品質辦學所展現的豐碩績效，教育部將會支持繼續成長。

葛自祥說，辦學不易，特別感謝創辦人孫法民先生、孫陳淑娟女士，兩人篳路藍縷建校，而龍華科大在創新、研發與教學等面向，均表現優異，連續爭取到教育部獎補助款，更獲得教育部「產業菁英訓練示範基地」、「優化技職校院實作環境」及「深耕專業技術研發及人才培育」等計畫，總計超過8千萬元經費。

葛自祥提到，龍華科大成立最先進的3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠，並將建置「連結亞洲．矽谷之跨域智慧物聯網創新實作教室」及「深耕高端加工技術暨智慧機械類產線場域」，結合高職端、大學端與產業界，培養高階研發人力，進而促進廠商轉型升級，驅動產業創新成長，共創三贏。

展望未來，葛自祥強調，龍華科大將朝向智慧校園邁進，目標建構完整的遠距同步視訊教學系統，強化翻轉教學及磨課師等課程，讓學校成為「處處皆教室、無處不學習」的學習場域，並成立多個領先產業的研究中心。

台灣教育大學系統總校長吳清基說，「品質是價值和尊嚴的基礎」，龍華科大卓越的辦學績效，讓師生及校友獲得社會各界廣泛肯定，就是最好的品質保證。

(中國時報)