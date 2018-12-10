動力、聲納、武器系統 都明顯領先！陸售泰潛艦 我劍龍望塵莫及

中國大陸與泰國簽訂了10億美元購買3艘大陸S-26T型潛艦的合約。（摘自新浪軍事網）

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中國時報
╱台北-北京連線報導

大陸準備售予泰國的首艘S-26T「麒麟級」潛艦於9月開工，預計2023年交付。大陸軍事專家王雲飛受訪表示，大陸出口泰國的S-26T性能，遠超台軍現役使用的劍龍級潛艦，甚至台灣自製潛艦完成後，戰力可能也比不上S-26T。

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S-26T設計概念先進

王雲飛指出，S-26T是從大陸039型元級潛艦改良而來，許多設計概念都比劍龍級先進，體現在下列幾點：首先在動力方面，劍龍級潛艦仍使用柴電動力，而S-26T已使用絕氣推進動力系統（AIP），完全是兩代潛艦動力差距；在靜音水平方面，S-26T除因使用絕氣動力，還加裝消聲瓦及對發動機使用先進潛艦使用的「減震浮筏」技術，在降噪方面遠超於劍龍級。

性能恐超越我自製潛艦

武器系統方面，劍龍級潛艦使用的是德國SUT線導魚雷，而大陸給S-26T裝備的魚雷，不管是射程、水聲對抗能力及攜帶數量，都高於劍龍級。

在反艦飛彈方面，劍龍級潛艦使用的是美國魚叉飛彈，已相對落後，而大陸提供給泰國的則是不管在射程及打擊能力上，都高於魚叉飛彈的鷹擊-84反艦飛彈。

在聲納方面，S-26的聲納不管是探測距離及精確水平，也都高於劍龍級。

對台灣正自製的潛艦計畫完成後，是否能超越S-26T，王雲飛表示，台灣目前在潛艦上有幾個核心技術難關，第一個是動力技術，不管是AIP動力或柴電動力，台灣都不具備。

第二個是聲納技術，台灣在反潛搜索方面的能力雖然不錯，有些方面比大陸還先進，但對於潛艦聲納技術，台灣還需要時間進行研發改造。

第三個是靜音技術，台灣在消聲瓦及浮筏技術上，已有一定成果，但還需要積累。因此台灣自製潛艦想要超越S-26T，只有美國能把世界如德國、日本的先進潛艦技術都提供給台灣才有可能，但這在具體實現上相當困難，這些國家都還得考慮與大陸的外交關係。

利用外銷復編潛艦兵力

中華戰略學會研究員張競受訪就此指出，泰國潛艦部隊斷層時間很長，此次向大陸採購潛艦，是北京獲得構建其復編潛艦兵力組織文化與作戰思維的良機，但同時也是讓他國獲得蒐集大陸潛艦部隊用兵思想的良機。

(中國時報)

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