陸艦熱銷 國艦國造 何時才能乘風破浪

2018年12月10日 04:11 中國時報 張國威

隨著大陸近年來軍艦規模以「下餃子」方式擴充，也接連帶動了其整體軍火外銷市場，其中，以各類舊艦改造及客製化艦艇最受歡迎，產品及後續服務物美價廉，熱銷東南亞各國。可以說，陸製軍艦已逐漸成為南亞、東南亞各國的通用軍艦，相比對岸軍備外銷的順利，我「國艦國造」卻困難重重，有可能成為政府畫的一張大餅，白白浪費資源。

大陸近來在客製化艦艇及舊艦改造出口方面多有斬獲，在客製化方面，最成功的軍售案就是為馬來西亞而建的18艘「瀕海多工艦」（LMS），每艘只要6600多萬美元。首批2艘LMS艦由大陸建造後，其餘艦艇進行技術轉讓，由馬來西亞寶德船廠自行建造。

在舊艦改造出口方面，最成功案例就是2000多噸級的053型護衛艦。近年來解放軍053型艦艇在改造後，已出口柬埔寨、緬甸、孟加拉、斯里蘭卡、巴基斯坦等東南亞、南亞國家，幾乎快成為南亞通用級護衛艦，053型的外銷型號C28A，甚至也已銷向了非洲阿爾及利亞。

而在潛艦出口方面，大陸售予泰國的3艘S-26T絕氣推進（AIP）潛艦首艘已於日前開工，正式宣告打破大陸潛艦零出口的紀錄；而巴基斯坦雖比泰國還早向大陸購買並簽訂8艘S-20P潛艦的軍售契約，至今大陸雖仍未開工，但也前景可期；不論是S-26T或是S-20P，性能及戰力都比台灣現役的劍龍級潛艦強上許多。

相較大陸外銷艦艇的順利，台灣國艦國造進度卻困難重重，潛艦國造的「紅區」裝備，如聲納、柴油發動機等的「出口許可」，更是不知何年何月才能得到，且我現今國艦國造的國防預算都被列入「機密預算」，對全民毫無透明性。台灣民眾應小心「國艦國造」成為下一個「慶富弊案」，不要國艦國造之夢未達，又拖垮台灣全民經濟，白白將4、5千億台幣的資源「打水漂」。

(中國時報)