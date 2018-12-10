陸展翼航向國際空域

「神鷹」FTC-2000G外貿戰機（下圖，摘自國防在線）性能雖然比不上我國製造的IDF戰機（上圖，軍聞社資料照片），但已超越我空軍使用的F-5E/F戰機。

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中國時報
╱台北報導

大陸中航貴州飛行公司近期推出被命名為「神鷹」的FTC-2000G外貿戰機，專家指出，大陸研發這款飛機，主要是希望銷往美、俄外交上不便軍售、且經費有限的國家；但這並不代表大陸這款「神鷹」很弱，其性能雖然還比不上我國製造的IDF戰機，但已超越我空軍使用的F-5E/F戰機。大陸下一步可能就是推進能與我IDF性能比肩的「梟龍」FC-1外銷機型的研發，搶食國際中端市場。

FTC-2000G是大陸首架定位專用於外貿出口的戰機，並已出口蘇丹，即將在11月舉行的珠海航展向公眾亮相。FTC-2000G的設計，源自解放軍教練-9型（JL-9）山鷹式超音速噴射教練機。該機功能定位為攻擊為主，兼具戰鬥和教練功能，能夠完成戰時攻擊與作戰任務，也適用於飛行員日常中、高級的飛行訓練。

前空軍飛行教官于皓瑋受訪時指出，國際外購軍機，首選仍以美機及俄機為主，但有些國家因受限經費不足，及與美俄之間的外交關係，無法購買美機及俄機，FTC-2000G作為大陸首款外貿戰機，瞄準的對象就是這些國家，其機敏性也較低。FTC-2000G定位為高級教練機的同時，除了訓練飛行員外，也兼具多功能用途，不但可以作為攻擊機，外掛各類莢艙就能作偵察及電戰任務，對經費有限的國家來說，性價比相當高。

于皓瑋說，「梟龍」FC-1估計將成為第二款主力外銷戰機機型，該戰機性能優異，短場起降能力與我IDF戰機有得拚，所以未來外銷的價格也會比較高昂。「神鷹」性能雖比不上IDF戰機，但已超越我使用的F-5E/F戰機，在中低空戰及對地炸射的表現會相當優異。

(中國時報)

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