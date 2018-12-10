舊艦轉銷 增添軍事外交籌碼

2018年12月10日 04:11 中國時報 張國威 ╱台北報導 ╱台北報導

隨著大陸軍艦建造井噴式發展，各型艦艇也越來受國際青睞，大陸出口軍艦主要有兩種模式，一種是將舊型艦艇加以改裝，另一種則是就現役先進艦艇作為雛形，研發減裝減能版本艦型。專家指出，這種作法具有多項戰略意涵，除有助於建構解放軍艦艇世代更新之轉承管道，也可作為鞏固軍事外交關係籌碼。

大陸近來較大規模的軍艦出口，以孟加拉為主要對象，出口艦型包含艦型較舊的053H3護衛艦，及艦型較新的外貿版056護衛艦「C-13」。大陸海軍的053H3型嘉興艦、連雲港艦將從大陸海軍退役，進行相應改裝之後再移交給孟加拉，而舷號為F-113的「C-13」型「奮鬥」號，也已於近日離廠，前往南通進行後續試航及交付工作。

針對「C-13」等新式艦型順利獲得出口市場，中華戰略學會研究員張競受訪表示，這顯現大陸軍工產業數項實力。首先就是其設計基本構型能適用於其他國家作戰環境，同時可滿足其基本任務需求；其次是大陸軍工造船產業能依顧客需求，進行客製化改裝與加裝作業，此種生產彈性必須奠基自主知識產權與設計能力，不可低估；再者，就是與新造軍艦同時出口之整體後勤服務能量，更是創造後續商機重要基礎。新造軍艦出口可以透過後勤補保與教育訓練，產生長期合作關係，支持軍事外交與產業合作。

至於大陸海軍汰換舊艦、加以改裝後轉銷他國的舊艦轉銷，張競指出，此舉亦具有多項戰略意涵。大陸為他國進行之改裝工程，與調整現有海軍的服勤模式，其實亦可作為解放軍與大陸海上執法單位日後任務規畫，以及軍工造船產業艦型設計參考運用。

張競強調，舊艦轉銷不只是在幫這些艦艇創造第二春，其實亦是讓解放軍從他國如何運用此等載台，獲得啟發並思考如何運用在日後造艦與服勤作業；因此絕不是消化處置舊艦那樣單純，而必須思考解放軍所能獲得之回饋資訊。

(中國時報)