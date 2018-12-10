新故鄉願景》神農樂活棧 愛社區有神助

2018年12月10日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／專題報導 ／專題報導

市立聯合醫院團隊及神農宮志工定期至個案家中訪視。（台北市立聯合醫院提供）

百年古蹟士林神農宮（右圖，吳堂靖攝）與聯醫舉辦中秋節柚子彩繪活動，邀請里內長者出門互動（左圖，台北市立聯合醫院提供）。

動員令

位於台北市士林區的神農宮，不但擁有逾200年歷史，更自2008年起集結地方志工，提供長者關懷、養身茶DIY、老人共餐等服務，地方信仰中心搖身一變成為社區關懷據點，去年起還進一步串聯市立聯合醫院、台北市立大學衛生福利學系、台北海洋科技大學等資源，規畫讀書會、生命咖啡館、醫療講座等，今年4月正式掛牌，成為全台首座慈悲關懷社區。

社區連結 宮廟力量大

士林區舊佳里65歲以上的老年人口數眾多，過去即以神農宮作為社區關懷據點，去年初與聯醫合作成立「神農樂活棧」，設置關懷站幫民眾量血壓、宣導衛教，另也舉辦老人共餐，邀請聯醫陽明院區營養師調配菜單，把關食材安全與營養；今年則升級為「慈悲關懷社區」，提供眼科、復健、失智症的到府諮詢服務。

台北市長柯文哲今年出席揭牌儀式時，正式宣布將4月6日訂為「台北市國際社區慈悲關懷日」，其發想即是源自於宮廟對於強化社區連結的重要性，以神農宮來說，先是讓老人聚在一起聊天、唱歌、共餐，最後引進社區安寧等服務，透過志工、里長等在地聯繫，並整合衛生、社會福利制度，提供長照服務與臨終關懷。

神農宮董事長、前舊佳里長何逸松指出，所謂「慈悲關懷社區」的觀念，源自於國際慈悲關懷憲章創辦人、英國公共衛生教育及臨終關懷專家Allan Kellehear，意指提供關懷過程中，逐步傳遞預立醫療照護諮商（ACP）、拒絕心肺復甦術（DNR）等觀念，讓民眾有機會自主選擇臨終前的醫療行為。

醫護訪視 居民好心安

聯醫家庭醫學科主任陳明正表示，團隊每周定期到個案家訪視，成員包含醫師、居家護理師、社工師、心理師等，同步掌握長者的身心狀況，除了提供醫療諮詢、送藥服務、安寧訪視，也透過訪查找出潛在弱勢戶，視個案轉介社福單位，降低民眾因資訊缺乏或誤解，權益受損的情況。

「家裡很亂不用來啦」、「有固定去醫院拿藥了」，陳明正笑說，剛開始民眾都會怕怕的，以各式理由婉拒，但在神農宮志工的陪同下，強化信任感，配合中西醫講習、老人共餐時宣講健康知識，逐步拉近與民眾關係，「現在走在里內，大家都會熱情打招呼，十分窩心！」成功經驗也吸引美國、日本等相關單位來台參訪。

除了讓醫療資源進入社區，「慈悲關懷社區」更大的主軸是促進居民互動，因此舉辦系列衛教講座、DIY養身茶，並配合節慶舉辦相關活動，如中秋節彩繪柚子、烤肉等，另也與學校合作舉辦「生命咖啡館」，由學生設計團康活動，帶領長者以小團體方式互動對話，提升歸屬感，也促進世代交流。

資源共享 版圖將擴大

不僅照護里內長者，神農宮和財團法人廣青文教基金會、士林舊街文創市集合作，在聯醫人員和志工的協助下，引導該基金會的身障者走訪當地人文、與長者互動，在媽祖遶境期間，雙方更一起製作花圈供奉，留下美好記憶。

參與志工表示，「不只我們好，也希望透過資源共享方式，跟更多人分享這樣的美好，因此繼舊佳里後，鄰近洲美里也可望成為下個慈悲關懷社區。」

台灣邁入高齡化社會之際，如何更有尊嚴、快樂的終老，成為每個人無可迴避的生命課題，也是政府需積極正視的考驗，神農宮從地方信仰中心，轉變成為社區服務據點，以不同形式持續庇護地方，擘畫了「老有所終」的理想藍圖，值得相關單位借鏡。

(中國時報)