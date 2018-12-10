新故鄉願景》熱愛挑戰 何逸松打造桃花源

2018年12月10日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／專題報導 ／專題報導

士林區舊佳里人口數約6400多人，65歲以上達1600多人，其中不乏獨居、身障，以及與子女關係疏離的「假性獨居老人」，去年起神農宮攜手聯醫、志工群走入社區，將舊佳里營造成人人稱羨的暖心社區，背後仰賴地方、官方合作協力，其中前舊佳里長、神農宮董事長何逸松即為背後重要推手之一。

今年53歲的何逸松畢業於淡江大學土木工程系，年輕時曾經營電腦語音公司、搶先體驗過汽電共生系統，個性勇於接受挑戰，何逸松笑說：「大概是喜歡接受新事物的性格，讓關懷社區能夠試驗成功，成為老有所終的桃花源！」

他表示，當初聯醫上門洽談時，自己也嚇一跳，但評估有醫療資源挹注，能夠強化社區長者照護，加上宮裡供奉的神農大帝本來就有「嘗百草」的醫者精神，雙方一拍即合，除了老人共餐，也定期舉辦中、西醫講座，雙管齊下充實社福系統。

何逸松表示，自己當了20幾年里長，今年交棒給新一代年輕人，未來也會持續推動慈悲關懷社區的精神，希望透過結合醫療資源和社區關懷，找回小時候鄰里間緊密互動的人情味。

除了靈魂人物何逸松外，神農宮內年僅28歲的幹事許普勝也是幕後推手之一，他表示，每周都會和聯醫人員一起家訪、定期舉辦講座，才知道信仰中心不僅能讓心靈獲得平和，更能提供實質協助，「希望每個人都是一盞光明燈，不僅照亮自己，也能溫暖別人。」

(中國時報)