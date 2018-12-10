北市立委補選 何志偉支持度領先

2018年12月10日 04:11 中國時報 朱真楷 、 吳堂靖 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

立委補選即將在明年1月27日舉行，美麗島電子報董事長吳子嘉9日指出，若鎖定民進黨內可能或已經表態的選將來看，市議員何志偉支持度大幅領先，達到22.1％。即使是在2018選舉時支持柯文哲的選民中，也是由何志偉居於領先，這也顯示，未來民進黨若因柯綠合作，甚至是禮讓柯家軍，黨內勢必出現反彈。

吳子嘉說，姚文智請辭立委並退出政壇後，空出的台北市第二選區立委懸缺，因位處北市綠營票倉，民進黨要想搶下這一席難度並不高。但如今，在柯文哲也有意在當地搶下柯家軍第一席立委的情況下，民進黨代理主席林右昌日前特別公開強調，雖然不排除徵召提名黨外人士，但條件是一定要在徵召時加入民進黨。

禮讓柯家軍 勢必引反彈

吳子嘉表示，由於柯文哲陣營仍未敲定人選，因此，美麗島電子報針對民進黨內已表態及被點名的人選，進行支持度調查，結果顯示，何志偉以22.1％，領先顏若芳14.2％、梁文傑9.6％、王威中7.8％。

同時，在2018選舉時支持「柯文哲」的選民當中，有23.6％支持何志偉、18.3％支持顏若芳、15.1％支持梁文傑、10.4％支持王威中。

吳子嘉強調，儘管王威中過去被視為「友柯議員」，但從這次民調卻發現，挺柯民眾僅有10.4％支持王威中，比例之低確實超乎預期，而這或許也就是王威中爭取連任議員失敗的關鍵原因。因為，友柯的他一方面沒能獲得深綠選民的信任，另方面卻也沒能拿到淺綠挺柯選民的支持。

這份民調是在12月6日至12月7日進行，成功訪問1074人，在信賴水準95％的情況下，抽樣誤差最大值為正負3％。

登記搶頭香 陳思宇否認

被點名可能代表柯家軍出征的觀傳局長陳思宇，昨雖否認周一要登記，直呼「到底哪來的消息？」但也未把參選的可能性說死。她說，（參選）一直都在討論中，被點名是種肯定，但相關事宜都還在討論中；若因此必須辭去局長一職，北市府是個開放的地方，有好的人才都歡迎。

至於國民黨宣布將徵召「最強人選」陳炳甫出戰，不過由於陳剛高票連任市議員，加上士林大同選區為藍軍「艱困選區」，陳始終未明確表態。記者昨數度致電陳，皆無人回應。北市黨部主委黃呂錦茹則表示，陳炳甫表明要向支持者溝通後再決定，這幾天還未接獲陳的回應，中央不排除有強勢作為，黃呂錦茹也喊話「陳炳甫基層實力雄厚，仍是黨內第一人選！」

(中國時報)