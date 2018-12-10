修女箭后里長 獲選城市英雄

2018年12月10日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

被譽為「移工守護者」的譚法蓮修女，協助外籍移民解決疑難雜症，被選為竹市年度城市英雄。（徐養齡翻攝）

新竹女兒譚雅婷走出低潮、邁向國際，被選為年度城市英雄。（徐養齡翻攝）

新竹市年度感恩季表揚「城市英雄」，今年選出有「移工守護者」之稱的譚法蓮修女，「台灣箭后」譚雅婷及40年資歷老里長楊金土，感謝3人默默為付出，讓新竹市成為更溫暖的幸福城市。

有別於過去砸預算辦跨年晚會，新竹市長林智堅上任後調整為「感恩季」活動，一辦就是連續4年，今年的活動包含了「感恩季圓心願‧愛無限」、「耶誕點燈」、「耶誕市集」及「感恩耶誕晚會」等。而表揚城市英雄，也成為每年最「暖心」的重要項目。

譚法蓮守護移工

被譽為「移工守護者」的譚法蓮修女來台5年，負責傳教及協助外籍移民解決疑難雜症。曾有1名長期遭雇主壓榨的印尼籍看護，不堪每日工作時數動輒長達20小時，譚修女透過多方協尋及政府單位介入，終於成功將印尼籍看護救出。

譚雅婷為台奪牌

活躍國際體壇的「台灣箭后」譚雅婷，是新竹市香山土生土長的國家級選手，台面上雖風光，但也曾陷入低潮。2012年奧運奪牌失利，譚一時走不出來，在家人及隊友教練的鼓勵下，重拾信心面對挑戰。

此後，譚雅婷陸續在2016年巴西里約奧運榮獲女子團體銅牌，2017年台北世大運奪下個人雙銀，今年印尼亞運榮獲女子團體銀牌，連連為台奪牌，也成新竹市的體育驕傲。

楊金土服務在地

長和里里長楊金土在地服務超過40年，並擔任國家第三級古蹟長和宮的主委，對於文資保存及推廣媽祖文化不遺餘力。接掌長和宮主委支出，廟前攤販林立，幾乎將廟面掩蓋，楊為重現長和宮風貌，花7年時間與攤販溝通，終恢復國家古蹟尊嚴。

(中國時報)