中市空汙健康風險評估初階段公布

台中市府9日先行公布一階段健康風險評估，將由新市府接續完成整體報告。（黃國峰攝）

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中國時報
／台中報導

空汙在選前成為重要攻防議題，台中市政府委託專家進行3階段健康風險評估，9日公布第1階段內容指出，因健保資料庫僅提供至2014年，但期間內的汙染物調查樣品數也不足，調查結果無法證實與疾病的因果關係，但仍需注意暴露空汙的健康危害。

資料受限 僅供參考

市府指出，第1階段調查發現，空氣汙染物與健保資料庫的相關分析，合理與不合理的結果均同時出現，分析可能是因健保資料庫所使用地區為投保所在地，無法反映個人的暴露狀況，且未能考慮重要的干擾因子及疾病潛伏期，包括年齡、性別、抽煙、喝酒、BMI等干擾因子，計畫初步成果本身存在誤差，僅建議作為研究參考。

台中市環保局長白智榮表示，市府自2016年起分3階段執行「空氣汙染物PM2.5環境調查及健康風險評估作業」，第1階段為2016年2月至2017年2月，第2階段調查已告一段落，預計明年1月驗收，第3階段已完成評選。

暴露空汙 有害健康

環保局指出，第1階段「105年台中市后里區、西屯區、大雅區及港區（大肚、清水、沙鹿、梧棲、龍井）居民空汙物暴露評估計畫」，受限健保資料庫僅提供至103年，只能利用87至103年全市29行政區健保資料，進行居民空氣汙染物暴露評估統計分析。期間內的汙染物調查樣品數也不足，無法完整評估健康風險。

環保局表示，為避免誤解片面資訊，市府原決定在3階段調查完成後，一併公布完整調查結果。但考量屆時林市長已卸任，決定先公布第1階段；第2階段調查報告完成定稿後，也會立即公布。該計畫透過過去各方的健康風險評估報告，所估算的風險值都在可接受範圍，報告結論建議，仍需注意暴露空汙的健康危害。

(中國時報)

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