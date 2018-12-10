張麗善送2000顆高麗菜 助農扶弱

雲林縣長當選人張麗善（左四）贊助2000顆高麗菜，分送給雲林家扶中心受扶家庭。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林家扶中心9日舉行歲末送暖園遊會，雲林縣長當選人張麗善贊助2000顆高麗菜，兼顧助農與扶弱，還參加虎尾糖廠榨糖開工典禮，期盼台糖和縣府一起努力發展農業及觀光。虎尾糖廠此季預計榨24萬公噸甘蔗，產出2.2萬公噸砂糖，工期直到明年3月中旬。

物資捐家扶 過個好年

全縣1100扶助戶、4500親子參加家扶遊園會，吃喝玩樂愛心攤商匯集送暖，讓受助大人小孩盡歡，除了各界捐助的白米、油、衛生紙等民生物資外，每戶還加贈1000元購物禮券。

張麗善贊助2000多顆高麗菜分送每一家庭，鼓勵大家多吃幫助菜農，同時也捐出10萬選舉補助款。雲林家扶中心主委、陳燦勳、主任廖志文、縣社會處長徐忠徹、副議長蘇俊豪等人，則祝福大家新年好。

虎尾糖廠 榨糖飄蔗香

虎尾糖廠2018／2019年期製糖工場9日開工，台糖公司董事長黃育徵主持典禮，張麗善與虎尾鎮長當選人丁學忠等，共同祈求福安宮糖廠媽祖保佑工期順利平安，英國、法國、日本等國際鐵道專家也一起體驗台灣拋蔗等榨糖開工儀式。

黃育徵指出，此季工期甘蔗原料24萬公噸，將產出約2.2萬公噸砂糖，製糖期直到明3月中旬，即日起就可以看到五分車穿梭於虎尾市區巷道及蔗園中，以及聞到甜蜜蜜的蔗糖味，是虎尾獨有的味道及景象。

張麗善表示，糖廠堪稱虎尾近代發展的源頭，和在地居民生活息息相關，全國碩果僅存的運蔗小火車，以及可拆卸組裝的百年鐵橋，在在是雲林的旅遊亮點，廣大的農場更負有農業使命，希望未來與縣府更緊密合作，共同發展農業及觀光。

(中國時報)

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