醫療觀光 高醫體系準備好了

2018年12月10日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄各大醫學中心搶搭韓流醫療觀光順風車，繼高雄長庚、義大醫院後，高醫體系也加入戰局，直說早就準備好了，喊出醫療免北漂、整合陸海空全方位資源，鎖定國內、陸客、新南向市場，年產值上看10億元。

陸海空資源 全面整合

其實，高市觀光局早默默耕耘「醫療觀光」，2個月前與醫美、醫師公會、各大醫院展開座談。觀光局長曾姿雯指出，台灣醫療技術發達，但大多國外患者尋求重症醫療，與觀光結合機率較低，因此透過醫美、牙科、健檢結合觀光，可行性較高。

曾姿雯表示，韓國醫美盛行，不少醫生跨海來台取經，驗證台灣醫療技術及資源能力不容小覷，若再搭配旅行社設計遊程，及突破醫療法限制、建立醫糾管道，相信高雄醫療觀光大有可為。

準高雄市長韓國瑜主張醫療觀光，近日私下拜會高雄長庚醫院及義大醫院所屬的義大集團，尋找合作契機，其他在地醫院備感壓力。高醫也有不能輸的壓力，體系醫院遍布大高雄，占盡地利優勢，有把握在這波醫療觀光攻下一城。

醫療觀光遊程 客製化

高醫醫祕黃書鴻指出，百分百配合韓市長政策，高醫體系醫院遍及陸海空，從機場旁的小港醫院、市區高醫、愛河畔大同醫院，興建中的岡山分院及旗津醫院，可進行客製化醫療搭配觀光遊程。

以愛情產業鍊而言，他表示，推出婚前健檢、基因諮詢，婚後產後護理、不孕症治療，及「黃昏之戀性福專案」私密處緊實、男性重振雄風等，還打出「禿子跟著大同走」借重植髮團隊讓頂上有毛。

他認為，醫療觀光可行，尤其在韓流助長下，可望爭取更多陸客來台，只要人進得來，搭配政府觀光資源，祭出門票相關優惠，並攜手各產業鍊等，有機會把餅做大。

(中國時報)