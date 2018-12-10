永續創新論壇 台達分享科技減碳

2018年12月10日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台達參與COP24波蘭聯合國氣候會議，繼5日於聯合國談判區內主辦周邊會議，9日更由資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安，代表參與COP大會關聯活動「永續創新論壇（SIF）」，與來自義大利米蘭市政府、法國巴黎市政府、德國郵政DHL集團等領袖同台，交流電動車充電基礎設施的推動。

第九屆永續創新論壇是COP24大會中，來自全球的政府部會、城市政府、智庫及企業代表，在論壇中交流政策及技術發展，探討可行的永續解決方案，在電動車快速發展的趨勢下，論壇特別關注，隨之成長的充電需求，是否會對電網設施造成衝擊。

台達將電動車充電設施整合儲能、可再生能源等技術，調度管理再生能源、市電與儲能等電力來源，彈性應對充電需求。此外，台達也正開發V2H／V2G雙向電動車充電器，可將電動車變成虛擬的電廠，成為供電源，讓未來電動車充電設施更具彈性。

鄭安強調，建築與交通都是達成將升溫控制在1.5度目標的重點領域，台達過去十多年已打造了27棟的綠建築，同時也提供樓宇自動化解決方案以協助節能；交通方面，台達不僅為歐美大廠提供車載充電器、直流電源轉換器、驅動馬達等關鍵零組件，在全球更已累積提供超過30萬台交流充電器、3500台直流充電機。

另外，台達於公共交通領域，更提供電動巴士電池方案，已在波蘭、美國、土耳其、西班牙等地運行。台達持續以創新科技，提供符合分散式能源電網架構的基礎設施解決方案，協助交通領域低碳轉型。

(中國時報)