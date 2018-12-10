南投感謝祭超殺 10元搶好康

2018年12月10日 04:11 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

「南投輕鬆玩感謝祭」超殺狂歡特賣會，將於12月12日登場，13項商品涵蓋民宿、伴手禮、樂園、門票等，超過1500份10元商品限量搶購；包括清境民宿、九族文化村門票、人氣伴手禮18℃巧克力等，當天搶購，只要銅板價10塊錢！

南投縣觀光處帶領業者拚經濟，募集縣內業者提供商品辦理特賣會，涵蓋吃喝玩樂與住宿，有原價2400元的「清境峰情人文民宿」景觀雙人房；原價850元的「九族文化村」門票，玩遍刺激的遊樂設施、搭乘日月潭纜車飽覽米其林3星級湖景，只要10塊錢！另有天空之橋、清境高空景觀步道門票，及日月潭水上活動等。

南投出產優質伴手禮，特賣會也推出人氣商品，包括18℃巧克力工坊原價1480元的時尚包巧克力、茶2指故事館提供的茶葉禮盒、桂花森林的桂花釀禮盒、「散步的雲日月潭生態民宿」的茶葉禮盒、「明琴工坊」麵麵聚到禮盒及燈籠果醋等，12月12日下午3點線上開賣，限量販售。

南投輕鬆玩感謝祭的線上優惠券，只要下載即可享現金折扣或免費贈品，下載領取可參與1月日月行館套房抽獎；2月4日前使用優惠券旅行南投，即可參加終極抽獎，包括汽車、Gogoro及南投住宿券等大獎。詳情請上「南投好好玩」官網，或加「樂旅南投」粉絲團。

(中國時報)