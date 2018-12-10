75歲賣菜嬤養全家 誇孫懂事

2018年12月10日 04:11 中國時報 呂妍庭 ∕嘉市報導 ∕嘉市報導

嘉義家庭扶助中心9日舉辦年度圍爐餐會，接待嘉義地區277戶扶助家庭親子提前圍爐小過年，席間並表揚自強家庭，75歲的侯完阿嬤要照顧罹癌兒子，養活2個孫子，只能靠擺攤賣菜、資源回收勉強讓一家人溫飽，當她娓娓道來自身遭遇，不只勇嬤哭了，全場感同身受的家長們都紅了眼眶。

嘉義家扶「2018年歲末冬暖感恩圍爐餐會」席開92桌，共有873位扶助家庭親子出席，會中並表揚侯完、蔡奉娥、許盈焜、楊雅伝、李怡靜、鄺賢美等自強家庭代表；其中侯阿嬤年紀最大，肩頭的擔子卻不比人輕鬆。

年逾75歲的侯阿嬤不論颳風下雨都去菜市場擺攤賣菜、做資源回收，東湊西補加減賺，只求全家老小一頓溫飽，在代替兒子養育孫子的過程，深刻體驗到隔代教養的諸多難處，所幸孫兒、孫女很懂事，常常書包放下就到市場幫忙叫賣、協助整理回收物，讓阿嬤總誇孫兒讓她疼入心。

除了勇嬤，罹癌的許盈焜是唯一接受表揚的自強爸爸，獨立扶養3個孩子的他，幾年前因多重癌症不得不與病魔長期抗戰，病體稍好就打零工賺錢，3個孩子也很爭氣，學業表現不俗，讓他寬心不少。

家扶中心主任沈明彥指出，歲末圍爐餐會是為了讓平時忙於生計的弱勢家庭，有機會親子一起享用大餐，增進彼此間的互動，更感謝愛心企業、人士提供經費，認養圍爐餐桌，讓弱勢家庭感受到源源不絕的暖意。

(中國時報)