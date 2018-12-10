自信女大生 燙傷化為正能量

2018年12月10日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

23歲正修科大女大生陳姿月，外型清秀甜美，看似與常人無異，但6歲時無情的熱水燙傷下肢，燒傷面積13％、三度灼傷，飽受同儕異樣眼光、嘲諷，她以正能量面對逆境，「腳上疤痕給我更不一樣的人生經驗」。9日她獲頒陽光基金會獎助學金。

陳姿月談起人生的轉捩點，仍心有餘悸，當時她不慎打翻熱湯，滾燙熱水沿著桌緣，燙傷她的下肢，透過植皮手術，取下頭皮治療，但頂著大光頭，無法像小公主般亮麗，直到小二才留回喜愛的烏黑長髮。

她國中因腿上疤羞於見人，從不穿短褲，有次心血來潮穿短褲出門，卻遭同學惡言「你的腳很噁心、很可怕，我不敢跟你走在一起！」她故作冷靜，回家瞬間崩潰，家人陪伴她說「你不是一個人，你是我們最愛的小公主」，成為她面對困境最強大力量。

「自信就是美麗的象徵！」就讀建築系的她想當老師，認為教導孩子先要肯定自己，雖然有了不好經歷，但也擁有正向能量及韌性。今年獎助學金主題是自信，她告訴陽光孩子說，縱使復健漫長，但一定要堅持，努力活出自己，就能看見蛻變的人生。

陽光基金會107年度獎助學金，全台共638名優秀學子獲獎，發出312餘萬獎助學金，南區則有135位獲獎。陽光基金會副執行長葉育秀表示，整體社會不景氣，期待更多在地企業及大眾予以支持。

(中國時報)