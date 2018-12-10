傳林筱淇向柯求官 盼掌觀傳局

2018年12月10日 04:11 中國時報 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北市觀傳局長陳思宇被視為目前「柯家軍」內最有可能參加立委補選的人選，近日傳出，今年擔任市長柯文哲競選辦公室發言人的林筱淇，積極向柯「求官」，甚至挑明可以擔任觀傳局長或市府發言人。不過，由於林在團隊內作風評價兩極，據透露，柯聽聞她的毛遂自薦，也忍不住直呼「腳都軟了！」

林筱淇2014年透過海選，加入素人參政的柯文哲競選陣營擔任發言人，柯勝選後，她進入悠遊卡公司擔任發言人，雖一度請辭，但今年4月又回到北市府，擔任副發言人，接著再轉入柯競選團隊。因資歷頗為完整，林筱淇今年選戰扛起上政論節目替柯文哲辯護的工作，還自掏腰包主持網路節目「我想是這樣啦」，堪稱盡心盡力，但據了解，她在內部會議時常常態度較為強勢，導致評價兩極。

許多競辦或市府幕僚不約而同向媒體透露，林筱淇曾在會議上，對柯文哲的心腹幕僚蔡壁如拍桌，也曾直接要求競選團隊讓她主持選前之夜，甚至甫落幕的謝票感恩活動上，因為柯粉太過熱情，執意排隊要等到和柯文哲合照機會，林竟然還對民眾說「要叫警察來（驅離）」，雖事後林澄清因當天狀況混亂，導致情緒不佳，事後也向粉絲道歉，但也讓爭議事件再添一樁。

據透露，選後林筱淇更數次在私下場合或會議中向柯文哲提及，陳思宇如果要去參選，她認為現任發言人劉奕霆媒體關係不佳，反觀自己過去的工作經歷與行銷相關，在競選團隊期間的表現也很好，可以勝任觀傳局長或市府發言人職務，或者接文化局也可以。

對此，林筱淇昨日也表示，競選結束之後，柯文哲有向大家徵詢未來意向，她的確向市長表示因為自己是行銷公關領域專業，如果要入府，發言人或是觀傳局較為適合，畢竟她也不是樣樣都能做；但她也提到，最近市長在忙雙城論壇、安排立委補選事宜，雙方還沒有正式討論未來的職務。

(中國時報)