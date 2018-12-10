桃市消防局 加碼400萬助弱勢

2018年12月10日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

室外型熱水器裝室內導致一氧化碳中毒情況時有所聞，過去10年奪204命，桃園市消防局連2年自編200萬預算補助更換，但僧多粥少又未排富一度爆「看得到用不到」，桃園市明年加碼400萬元，且弱勢戶提高到1.2萬、一般戶3千元，將錢用在刀口上，照顧弱勢。

氣溫驟降，又邁入一氧化碳中毒的高峰期，據消防署統計，去年全台發生30起一氧化碳中毒事件，造成89人受傷、7人死亡，最常見的原因就是室內陽台未加裝強制排氣熱水器、或是陽台吊掛太多衣服或堆放雜物阻通風而釀成悲劇，但中央補助有限，消防局今年編列226萬元預算，並將低收入戶補助提高至1萬元，2月執行率就達近9成、名額幾乎秒殺。

消防局簡任技正李振坪說，明年特別加碼到400萬元，2019年1月1日起，只要到各消防分隊申請，消防員居家訪視確定是一氧化碳潛勢戶，就能憑安裝發票核銷，不論是改管遷移到戶外、或是直接換裝強制排氣型熱水器，都採實報實銷，中低收入戶最高補助1.2萬元、一般戶最高補助3千元。

李振坪說，一般熱水器約5、6千，強制排氣的室內型熱水器高達1.5萬，但恐造成一輩子的遺憾，提醒民眾勿貪小便宜，也鼓勵申請補助，他強調防範一氧化碳中毒，務必遵守保持環境通風、使用安全品牌、選擇正確機型、注意安全安裝、平時也要檢修5原則。

(中國時報)