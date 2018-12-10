李進勇《空笑夢》撼動朝天宮卡拉OK

2018年12月10日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長李進勇8日晚在北港朝天宮吹奏多首膾炙人口的台灣民謠，藉以感恩鄉親4年來的支持。其中《空笑夢》透著悲壯，現場氣氛頓時凝結，似乎藉著歌詞寄情政治夢醒來，枯燈孤影自寂寥，未來山、中線將各設一辦公室服務鄉親。

李進勇難得穿著色彩鮮豔的桃紅色PO衫，一派輕鬆地參加北港朝天宮每周一次的廟口卡拉OK晚會，和音樂同好二崙鄉代表當選人廖清璋及杜姓好友，共同演奏《水車姑娘》等數首台灣老歌，不少鄉親聞風特地來欣賞，副縣長丁彥哲、北港鎮長張勝智等也是觀眾，和著節奏打拍子，與大家同樂。

李進勇沒有多說什麼，和一般參與的民眾一樣，由主持人介紹上台演出，由台上到台下，與鄉親更近互動，一曲《空笑夢》讓原本喧嘩的廟口頓時沉靜不少，台下彷彿能感受台上人以曲寄情的心思，演奏完畢，李逐一與在場民眾握手，表達感謝。

李進勇說，選後除了忙於縣務交接事宜外，公餘也埋頭打包行李，並且重拾許多生活的能力，包括開車、更靈巧使用手機、基本烹飪等；這兩天早餐都自己煮清粥、煎蛋吃，並騎腳踏車去超商購物。

李進勇表示，未來會在斗六及虎尾各設一處辦公室服務鄉親，住處還未定，但最想巡迴全縣20鄉鎮市Longstay，和鄉親在一起。

(中國時報)