張平沼獲頒屏大校友貢獻獎

2018年12月10日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東大學歡慶5周年校慶，台灣商業聯合總會理事長張平沼在傑出校友評審委員會一致推薦下，榮獲校友終身貢獻獎，9日張親自出席活動，從校長古源光手上接獲獎項，並向台下學弟妹分享自己精彩的人生歷程。

張平沼是屏東師範47級校友，畢業後繼續到國立中興大學（現為國立台北大學）法律系攻讀學位，踏入社會無論在教育界、司法界及商界，均有傑出表現，1983年更高票當選立委，並擔任立院財政委員會召集人。

1989年、早在兩岸兩會成立前2年，他便率先成立「海峽兩岸商務協調會」，首開兩岸經貿交流先河，不僅創造個人歷史，更奠定兩岸雙贏形勢。

張平沼致詞時表示，兩岸在1949年隔開之後從來沒有往來，他在立委任內開始推動兩岸交流，將兩岸封鎖的大門打開，而「海峽兩岸」交流名稱就是他率先想出來的。

他以大陸貿資總會做為對口單位，當時兩會在香港簽訂協議書，成為全球頭版新聞，但返台後自己卻受到處分，經申復後獲得平反，處分也撤銷了；1990年張率領600多人到北京，出席一個1500人的大會，當時江澤民主席也來了，兩岸的交流是如此開始的。

古源光盛讚張平沼，從屏師少年到今事業有成，並以張的經歷鼓勵學生，面對每個生命挑戰，都以正向態度面對，恰如其分的扮演好每一階段角色，勇於嘗試不同的人生途徑，終究會發現屬於你的人生目標。

(中國時報)