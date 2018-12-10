新北金工獎 培育珠寶工藝專才

新北產學合作打造「珠寶金工一條龍訂單式技職人才」，學生專注創作發揮創意。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

打造珠寶創作基地！新北市教育局與東龍珠鑽石集團合作舉辦2018年新北市全國精品金工競賽，邀請全國學生在鶯歌高職競技，新世代學子以精品金工結合在地文化金屬工藝，揮灑無限創意，引領學生接觸精品產業鏈，打造新北成為珠寶創作重鎮。

新北市教育局表示，今年第二次與東龍珠集團共同合作，結合在地產業且培育未來符合產業界所需人才，從國中職業試探及培力營開始規畫珠寶金工體驗課程，引進業界專業師傅授課。

教育局說，本次競賽分成手繪／3D繪圖及精品工藝兩組，前者以各類寶石作為主要設計元素，精品工藝組則以925銀板材現場製作，包含取胚、整修、鍛敲、燒焊、鑲嵌、拋光技術，學生們無不卯足全力，希望能獲得評審青睞。

參賽者鶯歌高職學生游宜瑾表示，為準備這次競賽，暑假開始就著手練習，過程雖然辛苦，但從師傅及老師身上獲益良多，特別是銼修、焊接技術都比之前更進步。

復興商工學生李恆表示，這次比賽的試題相當有難度，要在四小時內完成精細金工作品，時間掌握就很重要，透過老師及業師的指導，更學到關於爪鑲的知識與技巧。

景文科技大學學生林奕岐表示，大一透過產學合作機會，讓他接觸到金工基礎課程，這次準備比賽過程中，學會耐心地面對複雜繁瑣的工作流程，更提升他獨立思考及問題解決能力。

教育局說，活動結合業界資源及鶯歌國中及鶯歌高職的金工教室，讓珠寶產業界團隊師資世代傳承，更向下扎根至國中及高中階段，每年辦理3梯次培力營為基礎教育，培育專業精品工藝設計人才，讓台灣成為創造世界精品珠寶工藝的重鎮。

(中國時報)

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