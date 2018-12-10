曾文水庫馬拉松 陳玫雯蟬聯冠軍

2018年12月10日 04:11 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

第35屆曾文水庫馬拉松賽9日上午7點於曾文水庫園區鳴槍起跑，此次活動共有3668人報名，參加者年齡最長的為82歲，最小為3歲，70歲以上的也有20多位，不分年齡一同挑戰全國歷史最悠久的馬拉松活動。

台南市政府與中華民國田徑協會共同主辦的曾文水庫馬拉松賽，活動項目分成全程馬拉松組（42.195KM）、21公里組、12公里路跑組、健康休閒組（3KM）。比賽在湖光山色環繞的曾文水庫園區舉行，路跑經過曾文之眼、水庫大壩、觀景樓等景點。

由於活動前一天路跑地區下了點雨，天氣涼爽，工作人員也預期參賽者可跑出較好成績。比賽結果馬拉松男子組前3名皆由國外跑者包辦，來自肯亞的Rotich Willy以2小時31分鐘01秒拿下冠軍；女子組由上屆冠軍陳玫雯以3小時14分鐘05秒蟬聯，比去年成績進步。

半程馬拉松男子組由國手谷建宏以1小時17分59秒拿下冠軍，女子組也是由國手游雅君以1小時26分45秒封后。12KM路跑組男女冠軍由楠梓高中伍振華、後勁國中陳學靜搶下。

台南市代理市長李孟諺於起跑前致詞表示，曾文水庫馬拉松賽沿途可飽覽湖光山色，但賽道高達近200公尺的落差，對選手們很有挑戰性，每年都吸引3000多位來自全國各地及國外的馬拉松愛好者來參加比賽。

曾文水庫馬拉松賽以全程封路為最大特色，選手可以安全無慮盡情奔跑，且為提供優質賽道與品質，已申請路線認證。田徑協會副理事長翟學電表示，曾文水庫馬拉松除了坡度較陡，交管是全國賽事中最優，環境最好，也請觀察員來實地了解，希望能變成認證的賽事。

(中國時報)