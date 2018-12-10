好物斷捨離 耶誕二手市集挖寶趣

2018年12月10日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

幫二手物找新家！一年一度「耶誕環保挖寶趣－跳蚤市場」將在29日登場，除邀請民眾來挖寶，新北市環保局更邀請民眾在25日前找出家中二手物，交給各區清潔隊設置的「好物窗口」，讓家中不需要但又捨不得丟棄的堪用二手物資，找到新的主人，兼顧環保與愛心。

新北市環保局說，今年是環保局第4年辦理耶誕環保挖寶趣活動，去年活動超過5000人熱情參與，3年來已為幸福保衛站增加158萬的愛心資金，讓愛無限延續。

環保局說，一般家庭常因為生活習慣改變，有些傢俱或物品已無使用需求，但將可用的物資丟棄又覺得可惜，如果不想浪費這些物質，交給跳蚤市場絕對是最佳的選擇。

環保局說，除當天邀請民眾來挖寶，即日起到25日止，民眾可將家中被遺忘但又堪用的二手好物清出，交給各區清潔隊設置的「好物窗口」，募集項目包含外觀及功能良好之玩具、衣服、包包、書籍（不含報紙、期刊雜誌等有期限性書刊）、小家電、小家具及腳踏車等。

環保局表示，今年活動已緊鑼密鼓地募集好物和籌備中，目前已獲得台灣扶輪社3490地區、台灣扶輪公益網及藝人們的響應，29日下午2時至晚間8時將設有48個攤位，包括每年都會被「秒殺」的捷安特腳踏車，及烤箱、電鍋、電扇等小型家電類等，好物精彩度值得期待。

環保局說，拍賣所得將全數納入新北市幸福保衛站專戶，現場沒有提供購物袋，提醒民眾自備環保袋。詳洽環保局官網。

(中國時報)