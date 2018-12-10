好物斷捨離 耶誕二手市集挖寶趣

友善列印
中國時報
／新北報導

幫二手物找新家！一年一度「耶誕環保挖寶趣－跳蚤市場」將在29日登場，除邀請民眾來挖寶，新北市環保局更邀請民眾在25日前找出家中二手物，交給各區清潔隊設置的「好物窗口」，讓家中不需要但又捨不得丟棄的堪用二手物資，找到新的主人，兼顧環保與愛心。

新北市環保局說，今年是環保局第4年辦理耶誕環保挖寶趣活動，去年活動超過5000人熱情參與，3年來已為幸福保衛站增加158萬的愛心資金，讓愛無限延續。

環保局說，一般家庭常因為生活習慣改變，有些傢俱或物品已無使用需求，但將可用的物資丟棄又覺得可惜，如果不想浪費這些物質，交給跳蚤市場絕對是最佳的選擇。

環保局說，除當天邀請民眾來挖寶，即日起到25日止，民眾可將家中被遺忘但又堪用的二手好物清出，交給各區清潔隊設置的「好物窗口」，募集項目包含外觀及功能良好之玩具、衣服、包包、書籍（不含報紙、期刊雜誌等有期限性書刊）、小家電、小家具及腳踏車等。

環保局表示，今年活動已緊鑼密鼓地募集好物和籌備中，目前已獲得台灣扶輪社3490地區、台灣扶輪公益網及藝人們的響應，29日下午2時至晚間8時將設有48個攤位，包括每年都會被「秒殺」的捷安特腳踏車，及烤箱、電鍋、電扇等小型家電類等，好物精彩度值得期待。

環保局說，拍賣所得將全數納入新北市幸福保衛站專戶，現場沒有提供購物袋，提醒民眾自備環保袋。詳洽環保局官網。

(中國時報)

曾文水庫馬拉松 陳玫雯蟬聯冠軍 推客語有成 苗縣得獎數摘冠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。