推客語有成 苗縣得獎數摘冠

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣為客家大縣，縣府在促進地方客語整體發展計畫獲得亮眼成績，共拿下1甲組優等、3項佳等獎，為六都之外唯一獲甲組優等的縣市，得獎數更居全國之冠。

客家委員會經走訪全國縣市，進行客語發展相關的書面及實地評核，日前公布「106至107年度促進地方客語整體發展計畫」績優單位，苗栗縣政府與桃園市政府、高雄市政府並列甲組優等獎，獲500萬元獎金，成為六都之外唯一獲優等縣市。

另外，乙組的特優、優等從缺，佳等由有苗栗、公館、三義及大湖4鄉鎮市公所獲得，各可獲獎金100萬元，獲獎數為全國第一。

縣府積極推動客語發展，鼓勵民眾與公務員參加客語能力認證，今年報考人數高達5155人，其中初級有4229人、中高級926人，報考初級及總報名人數皆為全國之冠。

縣府還在客語圖書出版品、學生繪本，貓裏藝文等刊物刊登客家諺語，政府機關也提供客語服務，打造客語友善環境。

苗栗縣長徐耀昌表示，配合客委會政策，除辦理「貓裏餐店」推廣友善客語店家及社區，三灣、銅鑼國小也相繼成立客語沉浸式教學資源中心，引領各校共創客語傳承新局。

徐耀昌指出，對許多苗栗人而言「客家就是生活、生活就是客家」，期勉各單位持續加強推動沉浸式教學、傳承饒平等少數腔調、醫院客語友善環境建置及推動種子家庭等計畫，奠定客家大縣典範。

(中國時報)

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