縱火燒死獨居老翁 男子送辦

友善列印
中國時報
／高雄報導

鼓山濱海一路鐵皮屋9日凌晨近4時火警，獨居65歲陳姓老翁全身多處燒傷，一度沒呼吸心跳，急救後雖恢復生命徵象但仍因傷重不治。現場51歲有思覺失調就診紀錄的李姓男子坦承縱火，警方訊後依公共危險、殺人罪送辦。

鼓山輪渡站附近的濱海一路巷弄內2層民宅後方鐵皮屋9日凌晨3時45分許火警，2樓洪姓房客準備晨運時發現樓下飄出濃煙，先叫醒隔壁55歲女房客，再打電話給119，接著衝到樓下欲救陳姓獨居老翁，在過程中手受傷。

119獲報後，出動19車50人前往搶救，並在10分鐘後將火撲滅。破門救出65歲陳翁，於凌晨4時22分送到阮綜合醫院，因為他全身90％三度燒傷，到院前已無呼吸心跳，急救後雖一度恢復生命徵象，但仍於傍晚因傷重回天乏術。

清理火場時，1樓建築與後方鐵皮屋間雜物堆發現疑似縱火痕跡，現場51歲李姓男子突然聲稱火是他放的，警方將他帶回派出所，經調查他有喝酒且有思覺失調就診紀錄，加上陳翁死亡無法筆錄，對他供詞持保留態度。

據了解，李男供述陳翁曾說要介紹工作給他，但之後不了了之，他認為遭騙，後來陳翁又以他的名字買了輛中古車，但車是對方開，日前接到紅單，罰錢卻是他在繳，因此潑汽油洩憤，訊後依公共危險、殺人罪送辦。

(中國時報)

移工請同鄉顧男嬰 疑施虐命危 出言恐嚇挨告 中校營長 判賠上尉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。