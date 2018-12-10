縱火燒死獨居老翁 男子送辦

2018年12月10日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

鼓山濱海一路鐵皮屋9日凌晨近4時火警，獨居65歲陳姓老翁全身多處燒傷，一度沒呼吸心跳，急救後雖恢復生命徵象但仍因傷重不治。現場51歲有思覺失調就診紀錄的李姓男子坦承縱火，警方訊後依公共危險、殺人罪送辦。

鼓山輪渡站附近的濱海一路巷弄內2層民宅後方鐵皮屋9日凌晨3時45分許火警，2樓洪姓房客準備晨運時發現樓下飄出濃煙，先叫醒隔壁55歲女房客，再打電話給119，接著衝到樓下欲救陳姓獨居老翁，在過程中手受傷。

119獲報後，出動19車50人前往搶救，並在10分鐘後將火撲滅。破門救出65歲陳翁，於凌晨4時22分送到阮綜合醫院，因為他全身90％三度燒傷，到院前已無呼吸心跳，急救後雖一度恢復生命徵象，但仍於傍晚因傷重回天乏術。

清理火場時，1樓建築與後方鐵皮屋間雜物堆發現疑似縱火痕跡，現場51歲李姓男子突然聲稱火是他放的，警方將他帶回派出所，經調查他有喝酒且有思覺失調就診紀錄，加上陳翁死亡無法筆錄，對他供詞持保留態度。

據了解，李男供述陳翁曾說要介紹工作給他，但之後不了了之，他認為遭騙，後來陳翁又以他的名字買了輛中古車，但車是對方開，日前接到紅單，罰錢卻是他在繳，因此潑汽油洩憤，訊後依公共危險、殺人罪送辦。

(中國時報)