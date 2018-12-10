夫逝忍悲行善 寄養媽揪團義賣

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中國時報
／彰化報導

彰化家扶中心寄養媽媽汪三和，每年底都以「惜福愛心小舖」參加家扶園遊會擺攤義賣，丈夫在10月底病逝，社工們暫不敢驚擾，她卻主動報名擺攤，9日與姊妹淘們全力叫賣，化小愛為大愛，令家扶人超感動。

61歲汪三和育有2子1女，先生在工廠當模具技師、她則從事服務業，30多年來幸福和樂，因緣際會經由同學接觸寄養家庭，獲長輩家人支持，1994年至今已照顧30多名寄養兒童，8年前更揪伴參加園遊會擺攤義賣募款，也長年擔任圖書館、社會處志工。

家扶督導孫皎蓉表示，SARS期間有越南新移民病逝，早產女嬰娟娟被她照料到可以上學了，才送回原生家庭，若照顧遲緩兒，還得定期陪同復健。去年她頸椎開刀、先生身體又變差，今年初才決定結束寄養任務；10月初楊先生出門買點心後回家，不久被發現昏倒在浴室，送醫後竟一病不起。

汪三和說，每年都和好姊妹都到處募物資，園遊會一早5點半先生會幫忙載上山、布置好，下午再來接她；如今先生離世，想找事情忙、卻沒人問她，只好主動吆喝大家。當年的寄養兒、已28歲的義子小竹義不容辭來接替丈夫的接送任務，姊妹們3天內火速整理好家中現有物資，女兒更叫同學來幫忙搬，自覺仍擁有很多愛，要繼續傳出去。

(中國時報)

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