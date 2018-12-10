出言恐嚇挨告 中校營長 判賠上尉12萬元

2018年12月10日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

任職海軍陸戰隊陸戰99旅的鍾姓上尉，不滿部隊楊姓營長開會時「出口成髒」，甚至出言恐嚇，為不讓這種軍中霸凌事件持續發生，他鼓起勇氣提出告訴，更請求百萬賠償，經屏東地院法官審酌後一審判決營長需賠償12萬元，全案可上訴。

鍾男向法官指出，因申訴楊姓營長對下屬管教不當，使得營長被記申誡1支，因此心生不滿，有次在部隊公開會議針對下屬工作表現進行檢討時，他竟公開指責說：「有本事就把我弄倒，不然就保佑你好好活著」，讓鍾男因此心生畏懼。

從那次事件後，鍾放假不敢回家，更與妻小暫居於自用小客車上、四處為家，深怕返家後自己及家人會遭遇不測，身心明顯受到威脅。

鍾男強調，自己與營長沒有私人恩怨，是後來才調到這部隊，但對方管教營區風格都是口出穢言、罵幹部三字經來指責下屬業務上的不是，曾向營中輔導長申訴過，但因輔導長位階低，只能叫他忍耐點，後來才轉向國防部申訴，沒想到換得他變本加厲。

鍾男說，除了自己之外，沒有人透過內部管道申訴過對方，因為營長都說他不怕，他快服役20年，再怎麼樣都是中校，可以安全退休，「我軍旅生涯中，沒有遇過這種長官」。

法官審酌後表示，軍中因受長官凌虐致死案件並非聞所未聞，此舉確實已造成上尉極大心理壓力及創傷，經衡量雙方職務與財產等，作出賠償12萬元判決。

(中國時報)