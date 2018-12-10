疑因感情生變 即將退伍 女兵旅館上吊亡

2018年12月10日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

海軍陸戰隊陸戰99旅26歲洪姓女士兵於休假期間，疑因感情因素在屏東市下塌汽車旅館上吊自縊，經友人發現後緊急送醫，但仍舊回天乏術，即將於16日退伍的她選擇輕生，親友及部隊同袍都覺得不捨，相關案情檢警已介入調查，部隊也對官士兵進行心理輔導。

據了解，洪女在9月28日就曾因與同性女友感情生變、要求分手，發生自殘事件，服務單位獲悉後便介入進行心理輔導，經評估已決定為她辦理「不適服現役」，預計16日正式退伍。

洪姓女兵女友聲稱，2人趁7日休假日相約出遊，並投宿汽車旅館，席間又因分手問題發生爭吵，洪女一氣之下在浴室割腕，被發現後趕緊送往鄰近醫院救治，女友擔心對方情緒不穩，欲找親友協助看顧，但洪女趁隙離開醫院，獨自回到旅館結束生命。

警方指出，洪女利用旅館內電線上吊，根據屍體狀況研判，死亡時間約在8日凌晨1、2點，但直到女友上午7時許返回旅館才被發現，緊急送往醫院急救後，在8時30分宣告不治，現場採證確定沒有外力介入。

遺體被轉送屏東殯儀館後，國防部也派員到場協助家屬辦理後事，同時也強調，會持續加強官兵心理輔導與生命教育，以避免類似案件再次發生。

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(中國時報)