小英再不轉 選民會再翻

2018年12月10日 04:11 中國時報 陳建仲

九合一選舉慘敗，民進黨承受創黨以來最大的挫折，為求解藥，蔡總統在臉書上發文罪己，宣示要改變自己、下鄉聽民意，又在總統府迴廊談話表心跡，宣稱和行政院長賴清德「關係非常緊密」，呼籲黨要團結；然而，賴揆卻公開宣示時間一到就會請辭，這樣「總統才有可能大破大立」。這樣的情勢發展，外界怎麼看都像是一齣宮廷戲。

面對敗選，民進黨內部上演逼宮戲碼，蔡政府則修法抓假新聞、審核網路假訊息，陸委會盯緊國民黨執政縣市和對岸的往來，外館臉書專頁名稱改用Taiwan標示等。仔細看，民進黨選後其實沒什麼改變，只是和過去的國民黨一樣，就是要黨內團結。

蔡總統宣示執政團隊將透過對各項重大政策、人事的檢討反省，重新整隊再出發，但新任縣市長就要上任了，各界看到的卻是重大政策完全沒有改變的民進黨。民進黨敗選的關鍵不是人的問題，而是路線；不是戀不戀棧權位，而是蔡總統和民進黨有沒有真正改變自己？

相對於蔡總統，賴揆的敗選檢討更露骨，但作為總統政策的執行者，賴揆選擇不和蔡「關係非常緊密」，時間一到就會走人的說法，形同謝絕蔡總統希望的「蔡賴配」，蔡的權力樓閣頓時缺少龍柱。一旦賴揆走人，陳菊也難留任，鐵三角分裂，當然是民進黨最大的內傷。問題是，以目前的客觀情勢判斷，就算2020年總統大選推出蔡賴配，選情不僅不樂觀，還可能連帶拖累立委選情。在濁水溪以南此次被國民黨攻破後，民進黨內甚至喊出立委可能只剩15席的可怕數字。

其實真正的解藥是民進黨對台灣和兩岸關係的定位。台灣主體性或台灣優先的論述，如果是指拒絕對岸以武迫統、確保兩岸維持現狀，當能獲得多數民眾的支持；但如果是指和大陸硬對抗以追求脫中，把維持現狀轉向一中一台，民眾必然無法接受，這才是民進黨九合一選舉慘敗的真正原因。

4年前，國民黨在選舉中所以慘敗，是因為頂新黑心油事件，加上連勝文被成功抹紅，在反服貿抗爭的效應下，民眾將當時台灣已經呈現的經濟發展瓶頸、低薪和青年就業問題都歸責於經濟過度依賴對岸。然而，民進黨執政2年多來，改走政經脫中路線，卻讓民眾更體會到內外交困的現實，尤其中南部農漁民少了對岸採購和陸客經濟的損失，生計變得困難，但民進黨卻無法提出替代的辦法。繼續目前的政策走向，民眾還是會選擇翻轉民進黨的執政。

雖然美國川普政府上台後，對民進黨政府極為友善，然而，大陸早已取代美國成為台灣經濟發展的命脈，尤其當在美國後院的台灣邦交國也守不住時，民眾發現民進黨大力宣揚的種種所謂美台關係的大突破和脫中的大轉機全部落空，這對青年世代的衝擊最大。

不論地緣、文化或經濟，台灣都不可能和大陸切割，大陸文革時代台灣雖曾擁有轉變大陸的實力，但如今情勢變遷，台灣早已沒有能力再當翻轉中國的槓桿了。因此台灣不能盲目扈從美國或日本，更不能充當美中對抗的籌碼，只能追求讓台灣成為多贏的平台，成為大陸通向西方的橋梁。如果民進黨提不出足以爭取民眾的新台灣論述，仍堅持去中路線，2020年恐怕還會再次敗選。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)