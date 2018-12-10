從財團法人法看自詡萬能的政府

2018年12月10日 04:11 中國時報 陳長文

《財團法人法》今年8月公布、明年2月施行。財團法人基於公益本質，屬公（政府）、私（營利）部門外的「第三部門」，為弱勢、教育、環境等事項服務大眾，承載許多人的生活與盼望，

對社會功能重大，因此本法可說與民眾切身相關。

本法訂定前，財團法人的法律規範主要僅靠民國18年制定的《民法》寥寥數條（第59條～65條）概括規定，輔以各主管機關的辦法、要點。隨時代變遷與需求，顯然不足。

歷經20年波折訂立的專法，共4章76條，對政府捐助財團法人採高密度監督；民間捐助的採低密度監督。筆者肯定，訂定本法終能彌補往昔規範不足的問題（財務公開、董監事責任歸屬明文化），但也對「政府」於專法中的角色與權限感到詫異與失望。爭議至少有二：

其一，買回條款顯然違憲。第68條指出：對本法施行前因受民間捐贈轉為民間捐助之財團法人，政府得以在其「未能達成社會公益或辦理公權力委託目的」或「規避政府監督之情事」下，在本法施行後3年內，政府得捐贈財產補足依現有基金總額計算之差額，回復為政府捐助之財團法人。意即，政府只須補足捐款，就可「買回」已經由「董事會」負責經營的原政府捐助的財團法人。

財團法人的核心原則是「非捐助人所有」，而屬社會的公共財，無論捐助人是政府或民間人士，其本質是「財產的集合體」，財產一經捐助，捐助人就與「捐出的財產所有權」脫鉤；捐助人無權以「捐助人」身分再插手管理，需全權由董事會依「捐助章程」及法律，處理事務、向社會負責。

買回條款侵蝕了上述原則。「買回」的標的為「原為政府捐助成立，後轉為民間捐助」的財團法人，也就是「純粹的私法人團體」，為何政府可憑藉「曾是捐助人的身分」再次伸手管制？筆者以為，政府無疑陷入一種迷思，認為：曾是政府捐助，政府就得以「捐助人」身分永遠掌控財團法人。

然其實政府有其他方式能處理管理不善的財團法人，更遑論政府部會作為各類財團法人的目的主管機關，其功能是：一、「輔導」朝正確方向發展；二、適度監督，若未能落實設置目的或管理營運顯著惡化，政府亦可廢止其許可（第30條）。政府顯然至少有以上兩方式能解決，實不需「買回」條款多此一舉，徒生爭議。

為政者極易陷入一種迷思：政府有更大的本事，能將財團法人管理得更好。但實務恐非如此，「政府捐助財團法人」多有績效不善者，更常有外界疑慮的政治酬庸問題。因此，若政府再買回更多，後果未必理想。

綜上強制「買回」的規定，明顯侵蝕人民（財團法人有獨立法人格）的財產權與結社自由，容易「濫行徵收」，是違憲的不當立法，主管機關應即以施行細則凍結施行，以避免衍生不必要的違憲爭議。

其二，政府過度管制財務運作。第19條要求財團法人「僅得在財產總額5%範圍內購買股票」，看似防止因投資股市失利影響運作，立意良善，但5%顯然過低，尤其現在「低利率時代」，企業捐款也減少，財團法人只靠母基金「存款孳息」難以支撐運作。施振榮先生曾舉國藝會為例，國藝會原先現有60.48億元基金，可配置30億元於股市，以股利獲利支持運作，然在新法下，可購股金額只剩3億元。

對財團法人，政府不要太「一視同仁」地低估其董事會的治理（包括理財）能力。政府過度管控其合規運作，除了不當影響其運作，還恐降低人民設置財團法人做公益的意願，長遠效應得不償失。

政府職責是：有效「協助、輔導」人民設置財團法人、讓好人做好事「事半功倍」，活絡第三部門，而非「一視同仁」設更多障礙，尤其別為防小人而苦君子，若要管制也要合乎比例原則。

政府本應以「鼓勵、輔導」為主，但本次立法多僅涉如何「監督」。不可否認，政府應對財團法人合理管制，以免有人以善心為名濫用，然而過度管制將矯枉過正，嚴重影響其基本運作與發展空間。筆者最後想提醒政府，從近來出現諸多「有違憲之虞」的立法，可見立法過程中合憲性檢驗不足。望至少由重新檢視《財團法人法》開始，謹慎審查後再施行吧！

（作者為法學教授、律師）

(中國時報)