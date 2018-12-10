民進黨的鄧小平在哪裡

2018年12月10日 04:11 中國時報 鍾琴

選舉落幕已逾2周，蔡英文總統的各項「大政」無一更張。經濟部的阻核態度一如既往，台大校長職位依然懸缺，促轉會和黨產會的政治追殺動作未嘗稍緩，各地駐外領館的「去中華民國化」和教育部國高中課綱對於文化歷史的扭曲變造，也仍在「無怨無悔」地進行中。

蔡政府的偏激施政和用人唯「豺」，是這次九合一選舉中「討厭民進黨」成為「全國最大黨」的首要原因，因此若要指認此次民進黨挫敗的「頭號戰犯」，當然非黨主席兼領銜文武百官的蔡總統莫屬，倘若還得打著燈籠四處尋覓替罪羔羊，就說明這次教訓對民進黨上下而言還不夠慘烈，一齣齣政治荒謬劇仍將繼續在檯面上演，而終結民進黨「政治餘年」的「大完結篇」仍然等候到來。

對許多人來說，若要拿2018年中華民國的蔡英文類比1950年代中國大陸的毛澤東，乍看或許有些突兀，但若仔細對照兩人的行事風格，特別是急躁的施政手腕和政治人事的鬥爭思維，二者卻又有著驚人的相似處。

蔡英文為了強推「2025非核家園」，枉顧經濟效益和可行性評估，在全台滿坑滿谷種植風電與光電，這和毛澤東當年胡搞瞎搞「大躍進」、「土法煉鋼」有何不同？而為了遂行政治鬥爭而恣意扭曲歷史情境、文化脈絡，內鬥國民黨，外鬥中共，這和毛澤東當年為了鞏固其權力核心而發動所謂的「文化大革命」又有何差異？

類似大躍進、文革這種基於毛澤東個人偏狹認知、甚至權力私欲的荒謬政策，不但在當時荼毒了大陸千萬生靈，更綑綁了一黨專政下的中國大陸數十年，經濟凋蔽停滯不前，一直要等毛澤東死後，長期主張「修正主義」的鄧小平復出，才總算改採了務實開明的改革開放路線，把大陸帶上經濟成長和社會發展的坦途。

再回頭看台灣。當一位強勢總統仍然在位時，任何府院黨的人事改組都只是表面工夫，實質政策是否改弦更張才是重點。而當「強人」上意不變，在專制國家，萬眾生靈只能塗炭苟存直到當權者倒台死亡，但在民主國度，人民自會直接用選票嗆你下台，而不會坐等頑冥不靈的執政者回心轉念。

相較於毛澤東始終高舉「共產主義」欺世瞞天，實則搞了40年血淋淋的權力鬥爭，鄧小平的「修正主義」，說穿了只是疏導其黨意回歸國家治理的「務實」面，其中並無太多高深的學問，然而在當時情境下卻須具備極大的膽識和勇氣。

今日的民進黨人面對蔡英文種種偏激務虛的錯亂政策，究竟會有哪些人勇敢站出來引導整個民進黨向「務實」轉型？所有選民都在睜大眼睛看。（作者為前行政院政務委員）

(中國時報)