人民會記得風電這筆帳

2018年12月10日 04:11 中國時報 葉宗洸

今年4月底離岸風電的躉購價格揭曉後，每度電5.8元的費率立馬引爆眾怒，輿論紛紛質疑經濟部根本無視國際市場行情，儘管主事官員強調費率內含「技轉與協助本土化產業發展」，依舊引發「只想喝牛奶，卻要蓋一整座牧場」的批評。

監察院7日針對離岸風電躉購與競價的高價差公布調查報告，報告指出，為盡早實現非核家園的目標，經濟部採取「先遴選、後競價」以快速增加離岸風電裝置容量，惟推動過程過於急促，導致法制作業欠周延、躉購費率過高、國產化學習曲線建立不易等缺失，要求行政院督促經濟部確實檢討改進，以維護國家權益。即便未涉及官員的彈劾，但監委已明確點出政策躁進恐損及國家權益的可能性。

經濟部日前公告明年的再生能源躉購費率，每度離岸風電的躉購費率降為5.1元，同時也取消階梯式費率，消息一出，已得標的開發商紛紛跳腳，甚至揚言「不玩了」。從5.8元調整至5.1元的降幅其實不大，依舊維持在競標費率的2倍以上，開發商真是因0.7元的價差就要賭氣退出市場？

報載今年風電躉購費率其實有兩種計價模式，一是固定型，即每度電5.8元維持20年；二是階梯型，即前10年每度電7.1元、後10年每度電3.5元。事實上，除了台電，其他開發商在4月遴選時都選擇階梯型。換言之，明年躉購費率其實是從7.1元下降至5.1元，因降幅高達28%，再加上所有風場都被套上全年3600小時的滿發時數限制，多發電無法多獲利，廠商因而紛紛表達「無法接受」。另一方面，只要開發商能在今年拿到離岸風電的籌設許可，便可與台電簽訂購售電合約，確保預期的獲利。不過，取得籌設許可的前提是兩份關鍵文件必須完備，一是漁業署同意函，二是營建署核發的海岸區位許可證明，而這也正是截至目前為止尚無任何一家開發商取得籌設許可的主因。

為了消弭開發商對於新費率的強烈反彈，行政院近來似已出面主導，透過漁業署與營建署的加速作業，協助業者在月底前就與台電簽訂合約。此一傳聞若是不假，真讓開發商全數都在年底前取得籌設許可，政府相關部門絕對難辭把關鬆散、浪擲公帑之責。

更有甚者，經濟部如何杜絕廠商在合約前10年賺取暴利後便撒手不管的可能性？特別是開發商目前多採「無追索權」的專案融資，銀行的放款風險又將由誰承擔？

監察院的調查報告已提醒行政院，離岸風電政策的執行必須以維護國家權益為優先，上個月通過的「以核養綠」公投也幫政府拿掉2025年非核家園的緊箍咒，當今政府絕對有充分的時間推動再生能源發展，千萬不可躁進行事，以致債留子孫，否則人民將永遠記得這筆帳該找誰去討！

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)