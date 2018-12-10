2018年12月10日 04:11 中國時報 李武忠

反日本核災區食品進口公投案以779萬票同意過關，外交部長在接受媒體專訪時，提及台灣是民主國家，「未來2年內尊重這樣的結果」。但日本外務大臣河野太郎不僅宣稱不排除向世界貿易組織（WTO）提告，還嗆說《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）今年將生效，而台灣將無法加入。日本對CPTPP運作確實有相當大的影響力，這對視加入CPTPP為重中之重的蔡政府是一大衝擊，後續該如何因應考驗蔡政府的應變力。

日本是台灣重要的貿易夥伴，台灣不應輕啟貿易爭端。根據官方統計，2017年台日雙邊貿易總額為627.4億美元，我國對日出口為207.9億美元、進口為419.5億美元，我對日貿易逆差211.6億美元；在農產品進出口方面，2017年台灣自日進口總額為7.05億美元，占農產品總進口量的4.6%，同年台灣出口到日本的總值為8.7億美元，占總出口量的17.5%，順差達1.7億美元。

為降低CPTPP對日本農業的嚴重衝擊，安倍政府正積極鼓勵日本農產品出口，計畫到2020年讓日本農產品出口增倍至95.8億美元，除東南亞外，台灣、中國大陸也都是日本瞄準的目標市場，這也是台灣政府可以運用的談判籌碼之一。

日本政府拿CPTPP來說嘴，讓蔡政府陷入兩難。台灣民眾多數不同意開放日本核食的關鍵，在於對台、日政府的不信任。先前曾發生日本核災區食品改變包裝及出產地，佯裝其他地區產品蒙混出口的案例，未來如何杜絕此類事件發生，日方應提解方。

而蔡政府在處理日本核食管制和解禁等過程手法粗糙，匆忙開公聽會就想開放，所使用的數據全來自日本官方所提供，因此對民眾沒有說服力。政府對於進口日本核食或其他有害農漁產品的把關漏洞百出，讓民眾對政府的把關能力失去信心。

解鈴還須繫鈴人，在取得確實無害的科學證據前提下，台、日雙方政府都應對食安把關做更嚴格的規範，並拿出具體承諾，在不損及農漁民的權益下，讓台灣迅速加入CPTPP，這或許是可行的方法，就看台、日官方如何折衝了！（作者為農漁學者）

(中國時報)