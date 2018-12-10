吳主席如何滿足人民期待

2018年12月10日 04:11 中國時報 錢得龍

九合一選舉過後的這些日子，民進黨的蔡英文下鄉聆聽民意，檢討敗選原因，改組黨務，那國民黨呢？

民進黨大輸，很大原因在於黨主席兼總統的蔡英文有強烈的「我執」，「朕意即正義」的蠻幹，引起廣大民怨。但身為在野黨，這次國民黨大贏，卻沒什麼人認為是黨主席、黨做了什麼事，而讓人民感謝，要不是韓風起兮，民意爆發而導致風雲變色，誰記得吳敦義主席曾吭過什麼氣？

國民黨的票是從「反對民進黨」的這一掛族群中移來的，並不是國民黨拿出多少好政見，或國民黨多麼感動民心，所以國民黨千萬別沾沾自喜。

近兩年半來，民進黨的許多橫柴入灶的措施，無異是舉起超漂亮的肉包球作給國民黨來殺，但國民黨卻像嚇破膽的寒蟬，瑟縮在一角，別說不敢殺球，連撿球的勇氣都沒有。

從一例一休、同性婚姻、燃煤反核、陸客消失、年金改革、清算異己、酬庸親信、選擇性執法、去中媚日、錯亂史實、操弄族群、分化世代，甚至所謂轉型正義、追討黨產等等，幾乎都是政治擺中間經濟放一邊，哪一項不是激起滔天民怨？但民眾怨聲沸騰，唯有在野黨似乎不痛不癢，就算偶有吭聲，也是氣弱聲微。難道是國民黨或黨主席真有多少痛腳怕人家踩嗎？

選完2周了，國民黨除了沉醉在勝利的歡欣裡，有沒有乘勝追擊做些什麼？人民給國民黨15個縣市的藍天，黨主席就該帶領全黨大開大闔滿足人民的期待，怎麼只靜靜看民進黨在「檢討求變」？或只在盤算誰來選總統？

為了國民黨能再奮起，建議老化的吳敦義主席完成階段性任務後，盡快騰出位置讓黨內新銳放手革新，這樣國民黨才有新氣象、新希望。民意如潮水，稍有拖延觀望，讓民眾再次失望，國民黨便會失去機先。國民黨要抓住此次的契機，改變論資排輩、缺乏鬥志的積習，此刻正是脫胎換骨的關鍵。

老百姓要的是過好日子，老百姓讓民進黨起來，其實也是希望國民黨爭氣，像美國的共和、民主兩黨，英國的保守、工黨兩黨等，有健全的兩黨政治，透過良性競爭造福百姓，才是台灣之福。國民黨別因一次的勝利就辜負了民眾的期望。（作者為國小校長）

(中國時報)