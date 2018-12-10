2018年12月10日 04:11 中國時報 主筆室

選後「韓國瑜效應」持續發酵，沉寂已久的「九二共識」再度成為各方熱議的關鍵字。

然而，「九二共識」自提出以來就命運多舛，不僅兩岸之間有爭議，台灣內部也有歧見，甚至愈描愈黑，淪為一筆糊塗帳。新任縣市首長無分藍綠都願意進行兩岸交流，但交流必須建立在互信基礎上，城市交流如何建立互信基礎？

選後情勢很明朗，多數選民不樂看藍綠兩黨繼續意識形態的惡鬥，更希望兩岸能夠突破冷對抗的現狀。韓國瑜的選舉口號「貨出得去，人進得來，高雄發大財」，清楚說明選民對兩岸現狀大突破的期待，不希望經濟繼續陷在一灘死水中。選後不僅韓國瑜積極布局讓大陸觀光客進得來、高雄農漁產品銷到大陸去，藍營縣市長更形成「地方包圍中央」的態勢，要推動兩岸城市交流，進軍大陸市場。

除了韓國瑜的高雄市外，台中市、新北市、金門、花蓮、台東等縣紛紛成立「兩岸交流小組」，希望進一步與大陸交流，建立類似台北上海雙城論壇的機制。綠營的桃園市長鄭文燦表示樂見雙城論壇，他不排除與大陸交流；台南市準市長黃偉哲也表示要到大陸去推銷農產品，期待兩岸和諧，一起拚經濟。

選後第1場兩岸城市交流已緊鑼密鼓，台北市與上海市的雙城論壇將於20日在台北登場，陸委會解禁後，上海市台辦主任李文輝組成的7人「踩線團」9日順利抵達台北，熱絡的氣氛與選前大不同。

這次大陸將派出上海市委常委、常務副市場周波領銜，表示對這次會議的重視，這有不尋常的意義。國民黨則認為雙城論壇有助兩岸和平穩定發展，樂觀其成。顯然在台灣內部，不論是藍、綠、白都支持兩岸交流。

柯文哲4年前當選之初，以「兩岸一家親」建立上海、台北兩城市的互信基礎，突破了大陸對於「九二共識」的堅持，雙城論壇得以延續至今不墜，一方面因為這是地方層級的交流，二方面考量到柯文哲過去的政治立場，三方面是保留兩岸交流的一個窗口。不過，「兩岸一家親」的確成為兩岸關係中斷後，地方與社會層級交流的新共識。

九二共識本質上是君子協議，兩岸之間甚至國民黨內部，對這4個字的認知也不一致，因此，從陳水扁到蔡英文，民進黨乾脆不承認九二共識的存在，或者將九二共識視為國共兩黨的私相授受。

一些台灣學者也譏諷九二共識是「沒有共識的共識」，更令人啼笑皆非的是，據一些海外台灣學者的研究，竟有3成受訪台灣民眾認為九二共識指的是兩岸一邊一國。

隨著韓流席捲全台，兩岸城市交流再度迎來寶貴機遇期。在大陸堅持兩岸交流不能沒有共同的基礎，蔡政府也繼續抵制九二共識，未來兩岸城市交流應不必受限於政治性的「九二共識」這4個字，不妨取經滬台雙城論壇，直接訴諸「兩岸一家親」或者「兩岸都是中國人」的文化倫理論述。

中華民國公民並非大陸公民，但從兩岸歷史文化的連結來看，台灣人不應該否定自己是中國人，「兩岸一家親」自然是事實與常識。從大陸方面來說，九合一選舉結果是兩岸同胞追求心靈契合的新契機，應該把握，何況台北市有例在先，城市交流性質與政黨交流畢竟不在一個層級，可以避開政治爭議，單純建立在共同的文化基礎之上。

「兩岸一家親」可能解決不了兩岸的政治爭議，但也不乏各自解讀的空間，能夠讓台灣人在不失尊嚴的前提下，爭取到大陸的信任與支持。最近連綠營縣市長都已經宣示，兩岸不搞對抗，不挑釁，要和諧穩定，共拚經濟。可見兩岸關係和平發展才是台灣的主流民意，對美好生活的嚮往更是台灣普羅大眾的共同心聲。

本報一向主張，與其糾結於雲遮霧繞的文字遊戲，不如正本清源，回歸兩岸關係定位這個根本問題。政治難題的懸而未決，不應當阻礙兩岸民間的交流與合作，不論民進黨政府，還是大陸當局，都應該看清楚這次選舉所展示的主流民意。現階段以「我是中國人」或是「兩岸一家親」作為兩岸城市交流的基礎，兩岸非國與國關係的政治共識，可留待2020由選民做仲裁。

(中國時報)