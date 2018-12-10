這也影響國安？

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中國時報
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民進黨立委蘇巧慧發現新北市的耶誕城布置，保留一處給大陸華為的贊助廣告，她認為有國安疑慮，還質疑新北市政府究竟華為贊助多少經費。立委的無知、綠營的反中到頭昏，一覽無遺。

蘇巧慧在臉書秀出新北耶誕城照片，詢問「去過新北耶誕城了嗎？有沒有注意到新北市府樓上竟然出現華為的Logo？」她說，由於國安疑慮，美、日等國均已禁止或研議禁止國內電信商採購華為產品，還質疑到底華為給新北市府多少贊助，「才能夠有這種直接現身在公部門建築門面的頂級待遇？」她說此事「已不是『荒謬』兩字可以形容」。

其實，「不是『荒謬』兩字可形容」的，正是蘇巧慧的說法。國外對使用華為產品的所謂「國安疑慮」，其實是指華為的電信設備，擔心華為在其中設有後門監控或破壞，但目前仍無確切證據足以證明此事。而新北耶誕城中的贊助廠商出現華為，到底有什麼「國安疑慮」？華為會在耶誕樹上裝監視器把資料傳回北京嗎？

華為除了是電信設備大廠外，也是生產手機的消費性產品廠商，贊助活動、露出品牌是正常的行銷行為，國內亦未禁止使用華為產品，各大電信公司全部都在銷售。說華為在一個地方露出品牌，就會「影響國安」，難道蘇委員也真信此事了？

坦白說，電信公司、政府單位採購相關的電信設備，與一般民眾買一支手機，是完全不同檔次的事情，綠委無知到把兩者混為一談。大陸手機在台灣的市占率高，屬於性價比高的手機，難道綠委認為基於「國安考量」，大陸手機都該禁絕嗎？

(中國時報)

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